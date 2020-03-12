Политика
ВедомостиПесков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
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с чего всё началось
"Норма об ограничении количества [президентских] сроков остается в конституции, она не исчезает, изъятие для действующего президента носит разовый характер - только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок [к конституции], а главное, в связи с ситуацией, это была суть инициативы Терешковой", - подчеркнул представитель Кремля.ТАСС05:44
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