Политика
ВедомостиПесков объяснил согласие Путина на обнуление президентских сроков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что норма об ограничении количества сроков президента остается в Конституции: «Изъятие для действующего президента носит разовый характер, только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок».
Читать в источнике
Оценить3,4K
с чего всё началось
"Норма об ограничении количества [президентских] сроков остается в конституции, она не исчезает, изъятие для действующего президента носит разовый характер - только в отношении действующего президента в связи с принимаемым пакетом поправок [к конституции], а главное, в связи с ситуацией, это была суть инициативы Терешковой", - подчеркнул представитель Кремля.ТАСС05:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 09:54, Ашберн
Политика
Рамзан Кадыров заступился за Валентину Терешкову
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что Валентина Терешкова поступила правильно, «озвучив мысли народа России».
Экономика
Кудрин допустил рост бедности в России
Россия по итогам 2020 года может столкнуться с ростом бедности.
Общество
Том Хэнкс заразился коронавирусом
На текущий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения коронавирусом, три человека умерли.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом, причастным к убийствам
Президент России Владимир Путин назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом, причастным к организации убийств.
Футбол
Коронавирус в спорте: УЕФА приостановит Лиги чемпионов и Лигу Европы
Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям журналист Николо Скира, УЕФА приняла решение приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина проигнорировала 80-летний юбилей матери
Торжество прошло без участия ее дочери Марии Голубкиной, которая не смогла прийти на юбилей матери из-за личных обстоятельств.
Энергетика
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне
Bloomberg оценил преимущества России в нефтяной войне.
Шоу-бизнес
Тимати предстал на видео в Instagram без татуировок
Рэпер и продюсер Тимати (Тимур Юнусов) выложил в Instagram видео, на котором у него полностью отсутствуют татуировки на теле.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Нидерландах отложили слушания по делу MH17
Судебный процесс по делу МН17 в Нидерландах начался 9 марта.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) оштрафовали на десять миллионов долларов из-за допингового скандала, сообщил глава рабочей группы Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Руне Андерсен.
Шоу-бизнес
Госпитализирована Валентина Талызина
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Хоккей
Матчи плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Спартаком» пройдут без зрителей
Шестой матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими клубами "Динамо" и "Спартак" пройдет без зрителей, сообщает Sport24.
Биатлон
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
Футбол
ФК «Ростов» оштрафовали за поведение болельщиков на матче с ЦСКА
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ФК «Ростов» за поведение болельщиков во время матча 21-го тура чемпионата России.
Армия и оружие
Израиль продемонстрировал новые лазерные системы ПВО-ПРО
В Израиле завершена разработка трех новых лазерных систем, предназначенных для противоракетной и противовоздушной обороны.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Политика
Володин назвал преимуществом России не газ, а Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главное преимущество России не газ и нефть, а президент России Владимир Путин.
Политика
Киев разорвал договоры об аренде участков земли с посольством России
Горсовет Киева разорвал договоры аренды земельных участков с посольством России, сообщает агентство "Укринформ".
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Музыка
Новый клип дуэта «Аигел» набирает популярность в сети
Более 16 тысяч просмотров за четыре часа набрал новый клип на песню You’re Born дуэта поэтессы Айгель Гайсиной из Набережных Челнов и музыканта Ильи Барамия .
Армия и оружие
Вооруженные силы досрочно получили первый в этом году полк С-400
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в 2020 году оборонное ведомство должно получить четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Общество
Штрафы для водителей в России могут остаться прежними
Штрафы для водителей на территории России могут сохраниться на прежнем уровне.
Авто
АвтоВАЗ отзывает более 12 тысяч автомобилей из-за проблем с тормозами
Компания АвтоВАЗ отзывает в России более 12 тысяч автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Францией, Италией, Испанией и ФРГ
Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки во Францию, Испанию, Германию, Италию и обратно из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Политика
Госдума одобрила наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому нарушителям общероссийского голосования по поправкам к Конституции может грозить до четырех лет лишения свободы.