Экономика
ВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в матче Лиги Европы
Московский ЦСКА проиграл "Ференцварошу" из Будапешта в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:46
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском 16:52
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Политика
В Кремле пока не думают о преемнике Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru 05:41
Авто
В РФ в ноябре стартуют продажи Haval F7x
Новый купе-кроссовер Haval F7x, производство которого началось на Тульском заводе Haval на прошлой неделе, поступит в продажу в начале ноября.
Автоновости дня вчера в 03:05
Политика
Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
Ранее Александр Ионов, официальный представитель осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она подписала документы об освобождении из тюрьмы.
RT на русском 14:45
Футбол
«Арсенал» вырвал победу в матче с «Виторией» благодаря дублю Пепе
Лондонский «Арсенал» вырвал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории» из Гимарайнша.
Sport24.ru 16:52
Экономика
Россия обошла Руанду в рейтинге Doing Business
Россия за год поднялась на три строчки и заняла 28-е место в ежегодном рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), который опубликовал Всемирный банк.
Gazeta.SPb 09:00
Здоровье
После отказа от курения сигарет лучше есть растительную пищу
Ученые-медики из США рекомендуют - после отказа от курения необходимо больше употреблять в пищу продукты растительного происхождения.
Ugpressa.ru 22 октября в 12:28
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Гаджеты
Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России
Китайский производитель электроники Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России.
UfaTime.ru 14:32
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл впервые рассказали о проблемах
Телеканал ITV представил документальный фильм о первом официальном туре герцогов Сассекских в Африку "Гарри и Меган: Африканское путешествие".
Газета Metro 21 октября в 13:56
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском вчера в 18:02
Армия и оружие
Песков заявил, что США предали курдов
США, которые последние несколько лет были самыми близкими союзниками курдов, бросили их, оставив на границе, вынуждая воевать с турками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри, который выразил сомнение в том, что курды покинут обозначенные в договоренностях территории.
РИА Новости вчера в 02:40
Общество
КПРФ пожалуется в Роскомнадзор на журнал за карикатуру на Сталина
Партия КПРФ планирует направить жалобу в Роскомнадзор и прокуратуру на журнал "Дилетант" из-за критики Иосифа Сталина.
Газета.Ru 16:46
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение 05:41
Армия и оружие
В Китае озвучили сдерживающий США от нападения на Россию фактор
В Китае считают, что Америка строит военные планы в отношении России из-за наличия у последней стратегических ядерных сил.
Пятый канал 02:22
Наука
Установлена причина смерти Александра Македонского
Доктор Герасимидис утверждает, что причиной смерти стал тяжелый сепсис, вызванный панкреонекрозом.
Российская газета 09:02
Армия и оружие
В НАТО назвали распад ДРСМД поводом для увеличения расходов на оборону
Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
Российская газета 15:45
Игры
The Elder Scrolls VI слухи о драконах из Skyrim
Вышедший уже относительно давно The Elder Scrolls 5 Skyrim до сих пор является одной из самых популярных и любимых RPG игр.
Goroday.ru 22 октября в 14:11
Армия и оружие
У города Таль-Тамр произошло столкновение турецких и сирийских военных
По данным агентства Associated Press у города Таль-Тамр произошло столкновение турецких и сирийских военных.
Московский Комсомолец 14:45
Армия и оружие
В США назвали С-400 «смертоносным оружием»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 обладают технологиями и возможностями, которые делают их «смертоносным оружием», пишут западные СМИ.
Взгляд.ру 14:01
Общество
В Чехии осквернили памятник Красной армии
Взгляд.ру вчера в 10:07
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Общество
Последствия работы в офисе на протяжении 20 лет наглядно показали
Ученые из Великобритании наглядно показали последствия продолжительной сидячей работы, создав восковую фигуру женщины по имени Эмма.
Lenta.ru 16:22