Экономика

ВедомостиВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском16:47

Россиянам объяснили смысл списания долгов Африке на 20 миллиардов долларов

Lenta.ru15:20

Песков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам

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Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК15:29

В Кремле объяснили, почему простили Африке многомиллиардный долг

URA.Ru15:51

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец15:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:06, Вашингтон
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