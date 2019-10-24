Экономика
Газета.RuВ Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM вчера в 13:06
Игры
Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
Ubisoft отложила релизы Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Quarantine и детской ролевой игры Gods & Monsters.
CyberSport.ru 13:31
Армия и оружие
США направят дополнительные ВС на северо-восток Сирии для защиты нефти
Министерство обороны США решили направить дополнительные силы и средства на северо-восток Сирии для защиты нефтяных месторождений от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Известия 18:55
Футбол
ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» во время группового этапа Лиги Европы по футболу.
Телеканал 360° 15:52
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в России в первом квартале 2020 года
Компактный кроссовер Skoda Karoq будет представлен в России в декабре, а в продаже появится в первом квартале 2020 года.
МонаВиста вчера в 11:46
Гаджеты
Мощный iQOO Neo Snapdragon 855 Edition появился в TENAA
Astera 21 октября в 17:25
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
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Музыка
Селена Гомес посвятила клип Джастину Биберу
Селена Гомес выпустила сразу два новых видео. Обе песни посвящены несчастной любви.
StarHit.ru 16:00
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
"Черный четверг" стал началом мирового экономического кризиса (1929–1933), получившего название Великая депрессия.
Газета.Ru 01:21
Здоровье
Врач указал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия
Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 17:13
Политика
Мария Бутина вернется в Москву 26 октября
РИА Новости 18:16
Политика
В США арестовали Ахмеда Билалова
Ахмеда Билалова, по данным издания, задержали сотрудники иммиграционной и таможенной полиции утром во вторник в городе Санни-Айлс-Бич штата Флорида, где он в последние годы проживает со своими родными.
Sochinews вчера в 02:31
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Космос
Специальный корабль для космических туристов построят в России
В России для космических туристов будет построен специальный корабль.
Псковское агентство информации вчера в 12:54
Политика
Медведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»
Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
Коммерсантъ 08:58
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском 11:38
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
В Сети было опубликовано видео того, как толпа дагестанцев собралась у отеля, где в данный момент находится бывший чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор.
Газета.Ru 18:27
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост спроса на нефть в 2020 году
В 2020 году мировой спрос на нефть немного вырастет, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.
Интерфакс 05:01
Происшествия
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Футбол
Сергей Семак признал победу «Лейпцига» заслуженной
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак признал победу "Лейпцига" заслуженной.
Вести.Ru вчера в 15:41
Кино
Стало известно, какую прибыль принесет «Джокер»
Эксперты подсчитали, какую прибыль принесет драма Тодда Филлипса «Джокер» студии Warner Bros.
Культуромания 06:33
Футбол
Дербное воскресенье: четыре столичные команды проведут очные встречи
Уже в пятницу стартует 14-й тур чемпионата России по футболу, после которого расположение команд в лидерской группе может серьезно измениться.
Известия 17:00
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко (1892–1975). Об этом сообщает ТАСС 24 октября.
Известия 07:27
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
REGNUM вчера в 05:53
Футбол
Сент-Этьен — Александрия 1:1
24 октября в Группе I Лиги Европы пройдет поединок между французским «Сент-Этьеном» и украинской «Александрией».
Все про Спорт ру вчера в 10:21
Авто
Транспортный налог в РФ изменится
Несовершенство актуального алгоритма расчета транспортного налога для люксовых автомобилей может стать причиной для появления изменений в налоговом законодательстве РФ.
Новые автомобили 11:10
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
РБК 17:38