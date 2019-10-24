Экономика

ВедомостиВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВ21:21

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском16:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС14:44

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК15:29

Россиянам объяснили смысл списания долгов Африке на 20 миллиардов долларов

Lenta.ru15:20

В Кремле объяснили, почему простили Африке многомиллиардный долг

URA.Ru15:51

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец15:05
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Происшествия

14-летний школьник без вести пропал в Бердске

Полиция Бердска разыскивает 14-летнего Евгения Шуршилина, который 21 октября ушел из дома и бесследно исчез.
Om1.ru вчера в 02:58
Армия и оружие

Небензя упрекнул Запад за нежелание помочь в восстановлении Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:26
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В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Топкинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ 08:21
Футбол

Вратарь «Ювентуса» о матче-реванше с «Локо»: мы ожидаем сложную игру

Вратарь туринского "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, какие по его мнению шансы у московского "Локомотива" выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, передают "Известия".
Газета.Ru 18:57
Армия и оружие

США увеличат военное присутствие в Сирии

Коммерсантъ 18:44
Общество

Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании

Известия 07:27
Политика

Министр экономики Японии подал в отставку из-за скандала

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже сообщил журналистам, что принял отставку Сугавары и объявил, что новым главой ведомства станет ветеран правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Хироси Кадзияма, который в прошлом занимал пост заместителя министра земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.
ТАСС 20:28
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

"Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин", - сказал Глазьев.
ТАСС вчера в 12:10
Армия и оружие

Финские СМИ: НАТО следовало распустить в 1991 году

Журналист финского издания HBL Ульф Юханссон в своей статье раскритиковал генсека НАТО Йенса Столтенберга и организацию в целом, заявив, что альянс следовало распустить еще в 1991 году.
Взгляд.ру 13:02
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera вчера в 07:27
Шоу-бизнес

Ксения Бородина прокомментировала наличие тайной сестры

Телеведущая молчать не стала и прокомментировала ситуацию, Бородина заявила, что у нее «таких братьев и сестер в неделю по три штуки», а эту девушку она «знать не знает».
WMJ.ru 07:47
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд

Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Футбол

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия сможет вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов УЕФА уже в четверг, если ЦСКА и Краснодар одержат победы в матчах против венгерского "Ференцвароша" и турецкого "Трабзанспора" соответственно, при этом лишь одна из португальских команд одержит победу, а остальные клубы не наберут очки.
ТАСС Спорт вчера в 16:58
Происшествия

МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
РБК 09:04
Шоу-бизнес

Слова принца Гарри огорчили принца Уильяма и королеву Елизавету II

Британский принц Гарри впервые признался, что у него созрели серьезные разногласия и как следствие проблемы в отношениях со старшим братом, принцем Уильямом.
Bimru.ru 22 октября в 07:02
Общество

За недолив топлива на АЗС могут начать штрафовать

За обнаружение недолива топлива на АЗС предлагается налагать штраф в размере 1% от всей выручке полученной в прошлом году.
Ореанда-Новости 10:14
Хоккей

Даллас Старз — Анахайм Дакс 2:1

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов стал автором обеих шайб. Для россиянина это первый дубль в НХЛ.
Чемпионат 21:20
Общество

Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира

REGNUM вчера в 05:53
Финансы

Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года

Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ 22 октября в 08:39
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» Джулия Ванг стала мужчиной

Победительница 15-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг опубликовала фото, на котором видно ее окончательное превращение в мужчину.
Рамблер 14:33
Политика

Моралес победил на выборах президента Боливии

Действующий президент Боливии Эво Моралес побеждает на президентских выборах в первом туре, который состоялся 20 октября, свидетельствуют финальные данные Высшего избирательного суда страны.
РИА Новости 21:05
Здоровье

Депздрав рекомендовал москвичам отказаться от чипсов и кексов

Риск развития инсульта можно снизить, исключив из рациона чипсы, кексы, маргарин и бисквиты, сообщила главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
Москва 24 06:47
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Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию

Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
Газета.Ru 15:27
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Киностудии назвали актеров-претендентов на «Оскар»

РБК 00:35
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Госдума сократила рабочий день женщинам в сёлах

Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс России о сокращённом рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности.
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Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей

Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru 15:36
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Врач рассказал, как не допустить сонного паралича

Президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал о мерах профилактики сонного паралича, пишут «Аргументы и факты».
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Представлен электрический кроссовер Nissan Ariya

На автосалоне в Токио представлен электрический кроссовер Nissan Ariya. В будущем он будет доступен и для российских покупателей.
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Журналисты уличили Зеленского в манипулировании фактами

Журналисты нашли ряд нестыковок в ответах президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.
Газета.Ru 13:17
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