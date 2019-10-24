Экономика

ВедомостиВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском16:47

В Кремле объяснили, почему простили Африке многомиллиардный долг

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Московский Комсомолец15:05

Песков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам

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