Экономика
ВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
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В отделе полиции Калининграда насмерть обварили кипятком футболиста
Экономика
Стоимость строительства метро в Москве выросла до ₽2 трлн
Программа строительства новых станций в московском метро до 2024 года подорожала до 2,2 трлн руб. Это более чем в два раза превышает изначальную сумму — 900 млрд, которая называлась еще в 2011-м, сообщают "Ведомости" исходя из последних изменений в Адресной инвестиционной программе.
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
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Власти США начали процесс оформления депортации Бутиной
В США начали процедуру оформления депортации россиянки Марии Бутиной на родину.
Космос
Глава NASA сообщил дату высадки на Марс
Глава НАСА Джим Бриденстайн уверен, что при всесторонней поддержке других стран высадка на Марс вполне осуществима к 2035 году.
Общество
Сбежавший фигурант дела «Нового величия» Гаврилов объявлен в розыск
Люблинский суд Москвы объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия» Сергея Гаврилова, сбежавшего из-под домашнего ареста.
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Группа дагестанцев собралась у отеля, где остановился Макгрегор
Источник «Чемпионата» сообщил, что у гостиницы, в которой остановился Конор Макгрегор в Москве, собралась группа дагестанцев.
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Трабзонспор — Краснодар 0:2 (2-й тайм)
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Футбол
«Арсенал» вырвал победу в матче с «Виторией» благодаря дублю Пепе
Лондонский «Арсенал» вырвал победу в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Витории» из Гимарайнша.
Политика
Песков пословицей ответил на слова Трампа об урегулировании в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пословицей прокомментировал попытки президента США Дональда Трампа присвоить себе заслуги в урегулировании ситуации в Сирии, передает «РИА Новости» 24 октября.
Наука
В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»
Как пишет агентство, вместо этого можно сделать самолет с «цельным фюзеляжем без окон, их не будет даже в кабине пилотов».
Политика
Лавров допустил возвращение в Норвегию шпиона Берга «в любой момент»
Норвежец Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, может вернуться на родину в любой момент.
Экономика
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Политика
Россия и Африка подписали контракты на 800 миллиардов рублей
Армия и оружие
Эрдоган рассказал о потерях Турции во время операции в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о потерях турецкой армии во время военной операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии.
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Политика
Побитый в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Неудачно попарил ноги, обнаружился диабет, попал в реанимацию.
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В Минкомсвязи рассказали о блокировке Telegram
Продолжающиеся попытки блокировать работу Telegram в России не означают полного и тотального запрета на пользование мессенджером.
Кино
Актер из «Игры престолов» сыграет злодея в сериале «Властелин колец»
Британский актер Джозеф Моул, известный по роли Бенджена Старка в "Игре престолов", сыграет главного злодея Орена в сериале "Властелин колец" от Amazon, сообщает Deadline.
Баскетбол
«Химки» победили «Баварию» в Евролиге
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Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
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Борьба за свободу привела Майли Сайрус к демонстрации сосков
Ну, если Майли считает, что самореализация и свобода заключается в демонстрации обнажённых частей тела - это явно или пиар или пора к психиатру.
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.