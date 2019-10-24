Экономика

ВедомостиВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русском16:47

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАСС14:44

Песков прокомментировал списание Россией долгов африканским странам

Известия15:33

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБК15:29

В Кремле объяснили, почему Россия простила долг Африке

Телеканал 360°15:08

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолец15:05

В Кремле объяснили, почему простили Африке многомиллиардный долг

URA.Ru15:51
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Вашингтон
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Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву

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Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.
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Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций

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Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость

Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
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Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей

Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
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Голкипер Василевский стал первой звездой дня в НХЛ

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Рассекречен смартфон iQOO Neo на Snapdragon 855 Edition

Новый мощный смартфон iQOO Neo появился в базе данных TENAA, где предложены технические параметры аппарата.
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Абрамович отказался продавать «Челси»

Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба.
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Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
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Россия предложила изменить рейтинг Всемирного банка Doing Business

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Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму

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Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России

Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
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Роспотребнадзор сообщил о гаффской болезни в Тюменской области

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Определены параметры новой накопительной пенсионной системы

Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
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Какие смартфоны получат Android 10 до конца года

После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.
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Названы возможные обитатели Венеры

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В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма

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РИА Новости 13:24
Армия и оружие

Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов

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Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу

Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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В Бангладеш казнят 16 человек за сожжение девушки

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