Экономика
ВедомостиПесков объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки
Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Долговое бремя тормозило развитие сотрудничества с государствами Африки, пояснил он.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 18:41, Вашингтон
Армия и оружие
США направляют дополнительные ВС в Сирию для защиты нефтяных полей
В Пентагоне сообщают, что США направляют дополнительные вооруженные силы на северо-восток Сирии в целях защиты нефтяных месторождений от террористов.
РЕН ТВ 18:10
Общество
Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
ТАСС 09:39
Происшествия
Футболист заживо сварился в отделении полиции Калининграда
Газета.Ru вчера в 11:33
Футбол
Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер»
Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».
Спорт-Экспресс 17:11
Футбол
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о необычной примете Семина
Бывший футболист московского "Локомотива" Дмитрий Сенников рассказал о странном обычае, который практиковал главный тренер команды Юрий Семин, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 17:48
Политика
Стала известна дата возвращения Бутиной в Москву
Известия 17:53
Футбол
Недвед: «Мы всегда находимся в поисках нового Роналду»
Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли поделился мнением об игре нападающего «бьянконери» Криштиану Роналду.
Soccer.ru 11:23
Единоборства
Макгрегор: Нурмагомедов не представляет Россию
Как сообщает источник, ирландец заявил, что Нурмагомедов не представляет Россию, поскольку не поднимает триколор после победы.
SM News 07:53
Политика
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Бундестаг отклонил предложения оппозиционных партий отменить санкции и вести политику "кооперации, а не конфронтации" с Россией.
РИА Новости 13:50
Здоровье
Наркологи рассказали, как легко победить алкогольную зависимость
Наркологи назвали эффективные и нестандартные методы, которые могут победить алкогольную зависимость. Информацию об этом приводит OANews.
Слово и Дело 03:47
Авто
Toyota Land Cruiser 200 с «мордой» LADA Vesta поразил автолюбителей
Водители в РФ все еще мечтают о новом внедорожнике от тольяттинского производителя, который бы пришел на смену 40-летней «Ниве» или же вошел бы в модельную линейку «Лады», больше похожим на Toyota Land Cruiser.
Car.ru 22 октября в 12:20
Гаджеты
Рассекречен смартфон iQOO Neo на Snapdragon 855 Edition
Новый мощный смартфон iQOO Neo появился в базе данных TENAA, где предложены технические параметры аппарата.
Rusargument 22 октября в 04:09
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Владелец «Челси» Роман Абрамович отклонил предложение консорциума c Ближнего Востока по продаже английского клуба.
Soccer.ru 06:16
Общество
С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность
Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.
Газета.Ru 10:44
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Рост зарплат бюджетников в 2020 году составит 5,4%, заявил в эфире Первого канала первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 22 октября в 13:42
Экономика
Россия предложила изменить рейтинг Всемирного банка Doing Business
Россия направила предложения к пересмотру методики расчета рейтинга Всемирного банка Doing Business, заявил исполнительный директор Всемирного банка от России Роман Маршавин, передает ТАСС.
Красная весна 12:15
Армия и оружие
Минобороны заканчивает восстановление подземного хранилища ГСМ в Крыму
Военное обозрение 05:41
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30
Экономика
Определены параметры новой накопительной пенсионной системы
Минфин и Центробанк России определились с параметрами новой системы пенсионных накоплений.
Lenta.ru 17:58
Гаджеты
Какие смартфоны получат Android 10 до конца года
После выхода официальной версии Android 10, многие пользователи сразу же начали интересоваться, а какие же модели смартфонов получат это обновление.
The GEEK 10:23
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Футбол
Киевское «Динамо» не смогло обыграть «Копенгаген»
Футболисты киевского «Динамо» в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграли вничью с датским «Копенгагеном».
ProstoProSport 16:53
Космос
Названы возможные обитатели Венеры
Московский Комсомолец вчера в 11:17
Политика
В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма
Ранее представитель МИД Украины заявила о готовности к переговорам в любом формате, главной целью которых должно стать "восстановление суверенитета" Украины над Крымом.
РИА Новости 13:24
Армия и оружие
Начались испытания двигателя для перспективных боевых вертолетов
Вертолетный двигатель ВК-2500П для новейших модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ проходит госиспытания и сертификацию, сообщил исполнительный директор АО «ОДК-Климов» Александр Ватагин.
Взгляд.ру 21 октября в 08:17
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51