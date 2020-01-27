Политика
News.ruПесков объяснил стратегию России в отношениях с Украиной
Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами, — цитирует его «Интерфакс».
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Глава государства неоднократно говорил, что Россия выступает за налаживание отношений между двумя странами. Ситуация нынешняя неприемлема и вообще противоречит исторической логике. Говорить о каких-то изменениях невозможно, никаких изменений нет.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНевские Новости 05:43
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