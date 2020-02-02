Политика
ТАССПесков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
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с чего всё началось
Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой. 31 января в отставку ушло правительство Чувашии.Вести.Ru05:27
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Общество
Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным
В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской после скандала пропала на два дня
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина после скандала с матерью пропала на два дня.
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Армия и оружие
В ДНР заявили о восьми нарушениях перемирия за сутки
Политика
Помпео призвал Казахстан сотрудничать с компаниями США
США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
Гаджеты
Apple удешевила iPad Air и iPad mini
Компания Apple начала продавать восстановленные iPad Air третьего поколения и iPad mini пятого поколения.
Политика
В Госдуме выступили за дискуссию об упоминании Бога в Конституции
Предложение внести в преамбулу Конституции упоминание Бога должно быть обсуждено на широкой общественной дискуссии, заявил депутат Сергей Гаврилов, 2 февраля сообщает Интерфакс.
Общество
Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Армия и оружие
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Единоборства
Отец Нурмагомедова дал совет Александру Емельяненко
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV дал совет бойцу Александру Емельяненко.
Спорт
Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира
Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Происшествия
В Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля
По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
Экономика
Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят
В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии
Популярная в 1990-х - начале 2000-х годов телеведущая Елена Ханга сообщила, что уже вышла на пенсию и получает положенные ежемесячные выплаты.
Общество
Около 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил привлечь самолеты Воздушно-космических сил к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных новым коронавирусом.
Общество
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
Гаджеты
Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS
Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
Здоровье
Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом»
Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
Гаджеты
Microsoft готовит обновление для Windows 7
Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
Технологии
Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов
Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
Происшествия
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили
В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Политика
2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор
Тартуский мирный договор был заключен ровно сто лет назад - 2 февраля 1920 года.
Футбол