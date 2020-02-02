Политика

ТАССТАССПесков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
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Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой. 31 января в отставку ушло правительство Чувашии.
Вести.Ru05:27

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Песков прокомментировал увольнение Игнатьева с поста главы Чувашии

RT на русском05:49

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

ТАСС06:24

Песков объяснил отставку главы Чувашии «совсем некрасивыми событиями»

РБК06:01

Пресс-секретарь президента РФ объяснил отставку Игнатьева

Правда ПФО07:12

Кремль объяснил отставку главы Чувашии

Lenta.ru05:40

Песков объяснил увольнение главы Чувашии

Известия05:40

Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Вести.Ru05:27
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Общество

Предложенное Минздравом лекарство от коронавируса сочли неэффективным

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV.
Lenta.ru 06:14
Общество

В Челябинске проведут проверку из-за объявления о продаже ребенка

РБК 05:49
Здоровье

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Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией.
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США призывают Нур-Султан к сотрудничеству с американскими компаниями, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео по итогам встречи с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.
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В Госдуме выступили за дискуссию об упоминании Бога в Конституции

Предложение внести в преамбулу Конституции упоминание Бога должно быть обсуждено на широкой общественной дискуссии, заявил депутат Сергей Гаврилов, 2 февраля сообщает Интерфакс.
Красная весна 05:51
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Вспышку птичьего гриппа выявили в Китае

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Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар получил желтую карточку по необычной причине, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 07:17
Армия и оружие

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
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Отец Нурмагомедова дал совет Александру Емельяненко

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, в интервью YouTube-каналу FIGHT NIGHTS GLOBAL TV дал совет бойцу Александру Емельяненко.
Lenta.ru 06:01
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Сборная России по мини-футболу вышла на чемпионат мира

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Хорватии в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и вышла на чемпионат мира.
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Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Происшествия

В Новосибирске задержан организатор вечеринки, где рухнула кровля

По данным Следкома, задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе.
РБК Новосибирск 05:25
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Nielsen: 70% россиян признались в том, что экономят

В конце 2019 года все больше россиян стали экономить - причем практически на всем.
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Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца

Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
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В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
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Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

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Общество

Около 130 россиян покинут Хубэй во время эвакуации из-за коронавируса

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В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
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Huawei выпустила первое обновление HarmonyOS

Китайская компания Huawei выпустила первое обновление для операционной системы HarmonyOS, используемой на телевизорах Honor Vision и Honor Vision Pro.
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Рошаль оценил организацию школьной медицины на «троечку с минусом»

Организацию школьной медицины в России на сегодняшний день можно оценить на три с минусом по пятибалльной шкале, заявил руководитель тематических площадок ОНФ "Здравоохранение" и "Демография", президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
РИА Новости 31 января в 06:50
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Microsoft готовит обновление для Windows 7

Корпорация Microsoft намерена выпустить обновление для своей операционной системы Windows 7. Установить его смогут только обладатели расширенной версии, которые приобрели ее уже после прекращения поддержки.
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Врач рассказал о пользе фитнес-браслетов и «умных» часов

Врач-кардиолог Константин Иванов рассказал о том, какую пользу приносят фитнес-браслеты и "умные" часы.
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В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у боксера Кушиташвили

В Росгвардии подтвердили наличие наркотиков у чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, сообщает РИА "Новости".
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Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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2 февраля 1920 года Россия и Эстония подписали Тартуский договор

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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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