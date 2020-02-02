Политика

ТАССТАССПесков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
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с чего всё началось

Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Власти Чувашии назвали все это дружеской шуткой, но ей предшествовала череда других скандалов, поэтому Игнатьева исключили из "Единой России", а затем и вовсе отправили в отставку с жесткой формулировкой. 31 января в отставку ушло правительство Чувашии.
Вести.Ru05:27

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Песков объяснил отставку главы Чувашии «совсем некрасивыми событиями»

РБК06:01

Пресс-секретарь президента РФ объяснил отставку Игнатьева

Правда ПФО07:12

Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

ТАСС06:24

В Кремле объяснили отставку главы Чувашии Игнатьева

РИА Новости06:11

Песков прокомментировал отставку главы Чувашии

PRO Город Чебоксары08:15

Песков прокомментировал отставку главы Чувашии

ТК Звезда05:33

Песков прокомментировал «некрасивые события» с Игнатьевым

Вести.Ru05:27
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Общество

В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса

В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.
РБК 08:45
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Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»

Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
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Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
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Больной коронавирусом китаец пожаловался на качество лечения в Чите

На плохие условия содержания и лечения в российской больнице пожаловался госпитализированный с подозрением на коронавирус гражданин Китая Вань Юньбинь 2 февраля, сообщает ИА Чита.ру.
Красная весна 05:19
Происшествия

В ДТП на северо-западе Москвы погибли два человека

Автомобиль врезался в дерево на улице Свободы в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ТАСС 08:22
Армия и оружие

Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая

Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил, они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
РБК 08:29
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Газета.Ru 07:13
Политика

Клишас оценил предложение патриарха об упоминании Бога в Конституции

Предложение об упоминании Бога в преамбуле Конституции РФ, высказанное патриархом Кириллом, обсудит рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон, сообщил РИА Новости сопредседатель группы, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
РИА Новости вчера в 15:26
Общество

В Ухане за 10 дней построили госпиталь для больных коронавирусом

РБК 08:25
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru 03:53
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Политика

Эстония сочла границу с Россией «фальсификацией истории»

В 2005 году эстонско-российскую границу согласовали после 11 лет переговоров, в феврале 2014 года договор подписали главы МИД обеих стран, после чего он должен быть ратифицирован парламентами России и Эстонии.
Lenta.ru 08:34
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

Песков: реакция Палестины показала нежизнеспособность «сделки века»

Позже президент Палестины Махмуд Аббас пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу этому плану.
Вести.Ru 05:40
Общество

Новый КоАП существенно повышает штрафы за превышение скорости

Максимальное наказание предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото‑ и киносъемки, видеозаписи, — наложение штрафа в размере 5 тыс. рублей.
REGNUM 30 января в 12:38
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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Армия и оружие

Появилось видео попадания ракеты террористов в танк Т-90А в Сирии

В Сети появилось видео, на котором запечатлено попадание управляемой противотанковой ракеты, выпущенной террористами в движущийся танк Т-90А в Сирии.
ФАН вчера в 13:39
Футбол

Неймар получил желтую карточку за издевательский финт

В матче чемпионата Франции против "Монпелье" (5:0) судья показал предупреждение бразильскому игроку за издевательский финт против Жерома Бризара.
Газета.Ru 07:17
Происшествия

Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва

Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
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Шоу-бизнес

Памела Андерсон рассталась с мужем после 12 дней брака

Американская актриса и модель Памела Андерсон и голливудский кинопродюсер Джон Питерс решили расстаться. Паузу в отношениях взяла актриса.
НТВ 05:35
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Джокович выиграл Australian Open

Коммерсантъ 07:52
Шоу-бизнес

Певица МакSим покидает сцену в связи с состоянием здоровья

Маргаритой Соколовой, продюсером певицы, заявлено, что у МакSим ухудшилось здоровье из-за травм, которые были получены в 2019 году в аварии.
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Кино

«Паразиты» получили главную премию Гильдии сценаристов США

Премия Гильдии сценаристов США в номинации «лучший оригинальный сценарий» досталась Пон Чжун хо и Хан Джин вону за фильм «Паразиты».
Афиша Daily 04:54
Армия и оружие

В окрестностях Алеппо несколько журналистов получили ранения

Государственное телевидение Сирии сообщило о ранении нескольких журналистов, освещавших операции сирийской армии в окрестностях Алеппо.
РИА Новости 08:44
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В Дагестане пострадали пять человек при обрушении строительных лесов

Пять человек пострадали в результате обрушения строительных лесов на строящемся доме в Дагестане.
REGNUM 07:36
Политика

Скворцова назвала свои главные успехи на посту главы Минздрава

Снижение потребления алкоголя в стране почти в два раза и снижение на треть табакокурения назвала своими главными успехами на посту министра здравоохранения России Вероника Скворцова.
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Писатель Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

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Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
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Политика

Кириенко: Россия обеспечила гарантии по пенсиям, несмотря на санкции

Даже в условиях санкций Россия смогла справиться с мировым финансовым кризисом и создать подушку безопасности для обеспечения социальных гарантий по пенсиям, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, отвечая на вопрос о смысле изменения Конституции РФ.
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Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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