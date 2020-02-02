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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает ТАСС.
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Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 05:40
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