Мы действительно видели не очень красивые, а точнее, совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева неприемлемым поведением чиновника на этом посту. Об этом в воскресенье, 2 февраля, сообщает ТАСС.

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Происшествия В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.

Общество «Нафтогаз» призвал не продавать животных для оплаты коммунальных услуг "Нафтогаз Украины" напомнил, что право на субсидию имеют семьи, которые тратят на оплату коммунальных услуг более чем 15-20% семейного бюджета и призвал не продавать животных для оплаты коммуналки, а обращаться за государственной помощью.

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Общество Из зараженной коронавирусом китайской провинции эвакуируют 130 россиян По данным на полночь воскресенья, 2 февраля, помимо КНР заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России.

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