Коронавирус

ВедомостиВедомостиПесков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили введение пропусков в Москве плохой дисциплиной граждан

Вечерняя Москва06:56

Кремль объяснил введение пропускного режима в Москве

RT на русском06:34

В Кремле надеются, что введение пропусков в Москве сработает эффективно

Москва 2407:24

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Интерфакс05:54

В Кремле не считают, что полиция не справилась с проверкой пропусков в Москве

Газета.Ru05:46

Песков не увидел у москвичей дисциплины во время самоизоляции

РБК05:45

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

РИА Новости05:49
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Косторная считает, что отмену ЧМ по фигурному катанию стоит воспринимать как должное

RT на русском 06:25
Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
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Политика

Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
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Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

RT на русском 07:19
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Хоккей

Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста»

Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".
РИА Новости 07:20
Общество

В России остался только один регион без коронавируса

Последним регионом без коронавируса является Республика Алтай. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных заражений.
Газета.Ru 04:01
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Общество

Москвичи могут получить дополнительную поддержку от властей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что населению могут оказать дополнительные меры поддержки по мере развития ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:38
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Политика

Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с коронавирусом

Российская газета 03:53
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Гаджеты

Xiaomi представила беспроводные наушники Redmi AirDots S

Сегодня Xiaomi официально представила новые наушники под названием Redmi AirDots S. Внешне наушники ничем не отличаются от оригинальной модели.
3DNews вчера в 10:10
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Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

REGNUM 04:27
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Энергетика

Цены на бензин в России начали снижаться

В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
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Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $29 за баррель

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $29 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).
Rambler News Service 03:49
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Здоровье

США может продлить социальное дистанцирование до 2022 года

США возможно придется продлить меры по социальному дистанцированию, такие как домашний карантин и закрытие школ, до 2022 года.
Афиша Daily 00:20
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
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Кино

В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

В декабре 2019 года в сети появилась информация, что студия приступит к работе над сиквелом, действие которого будет происходить спустя 20 лет после победы Гарри Поттера над Волан-де-Мортом.
RT на русском 07:23
Политика

В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ

Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК вчера в 10:24
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,1K
Общество

Регионы РФ получат более 30 млрд рублей на оснащение коечного фонда

Дополнительное финансирование в размере более 11 млрд рублей потребуется для перепрофилирования коечного фонда федеральных медицинских организаций в регионах, добавил Мишустин.
Интерфакс 05:52
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Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,7K
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
322
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
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Транспорт

Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

Департамент транспорта передал логины и пароли для перевозчиков, по которым водители смогут проверять цифровые пропуска пассажиров через приложение «Помощник Москвы», говорит представитель «Яндекс.Такси».
Ведомости 08:10
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Космос

Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»

News.ru вчера в 09:14
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3388 за сутки

В России за сутки выявлено 3388 новых случаев заражения коронавирусом в 65 регионах.
ФАН 03:43
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Экономика

Российские банки увеличили первоначальный взнос по ипотеке

Российские банки начали увеличивать размер первоначального взноса по ипотеке. Мера направлена на отсев наименее подготовленных заемщиков.
Lenta.ru 07:54
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса увеличилось в России

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время записи передачи Первого канала, симптомы коронавируса в однозначном виде проявляются далеко не у всех.
Live24 00:57
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Шоу-бизнес

Эльмира Калимуллина пожаловалась на кражу денег с карты «Сбербанка»

Inkazan 04:36
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Происшествия

На Чукотке обнаружили первого заболевшего с коронавирусом

В Чукотском автономном округе зарегистрировали первого пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 06:45
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Как работают Яндекс.Новости?
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