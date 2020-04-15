Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве
Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
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Политика
В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Общество
Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Политика
Первые в Европе. В ФРГ увидели «осторожный позитив» по COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в Германии приобретает осторожную позитивную тенденцию, заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.
Радио Sputnik 06:50
Авто
Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Здоровье
Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае
Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Мэр отметил, что сейчас очереди на входе в метро устранены.
РИА Новости 05:59
Энергетика
Россия не спасла свою нефть от падения цен
Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов
Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Финансы
Курс рубля снизился на фоне дешевеющей нефти
Рубль снижается к европейской и американской валютам на фоне дешевеющей нефти.
Псковская Лента Новостей 04:02
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Эдгард Запашный стал жертвой мошенника, представившегося бойцом UFC
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал в Instagram, что стал жертвой телефонного мошенничества и перевел 50 тысяч рублей человеку, представившемуся бойцом UFC Алексеем Олейником.
РИА Новости 06:54
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Политика
Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина
Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
Здоровье
Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом
В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Экономика
В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам
В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности.
Известия 06:50
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество
Самолет с россиянами из Нью-Йорка приземлился в Петербурге
Neva.Today 04:10
Происшествия
Житель Ульяновска будет оштрафован за фейк о зараженных десантниках
13 апреля составлен протокол в отношении жителя Ульяновска, который вечером 9 апреля под постом губернатора Сергея Морозова в «Вконтакте» распространял недостоверные факты о количестве заболевших коронавирусом в Ульяновской области.
Медиа 73 02:25
Шоу-бизнес
Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия
Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
Политика
Трамп прекратил финансирование ВОЗ
Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05