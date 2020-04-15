Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

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