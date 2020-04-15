Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

Ранее мэр Москвы подписал указ о введении на территории города спецпропусков на время действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте, с 15 апреля их наличие стало обязательным.
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Песков связал введение цифровых пропусков с «недисциплинированностью» граждан

Москва 2406:38

В Кремле не считают, что полиция не справилась с проверкой пропусков в Москве

Газета.Ru05:46

Кремль объяснил введение пропусков недисциплинированностью москвичей

ТВ Центр06:02

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Интерфакс05:54

Кремль объяснил введение пропускного режима в Москве

RT на русском06:34

Песков не увидел у москвичей дисциплины во время самоизоляции

РБК05:45

Песков: москвичи обязаны оказывать содействие в рамках пропускного режима

РИА Новости05:55
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Политика

В Кремле отреагировали на статью NYT о Путине и дезинформации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 15 апреля, рассказал журналистам, как в Кремле восприняли статью газеты The New York Times об организованной системе распространения недостоверной информации в России.
Известия 06:27
Происшествия

СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100

RT на русском 06:09
58
Общество

Сергей Цивилев ужесточил режим самоизоляции в Кузбассе

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев внес изменения в свое распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности.
Байкал24 вчера в 17:27
116
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
438
Политика

Первые в Европе. В ФРГ увидели «осторожный позитив» по COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Германии приобретает осторожную позитивную тенденцию, заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.
Радио Sputnik 06:50
Авто

Стартовала сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью

Компания Byton выпустила в Китае пробную партию электрических кроссоверов M-Byte с 48-дюймовой приборной панелью.
Автоновости дня 03:20
8
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
1
Здоровье

Новый случай коронавируса выявлен в Алтайском крае

Во вторник, 14 апреля, в Алтайском крае подтвердился еще один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Новый заболевший является жителем Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
Алтайская правда вчера в 00:59
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Транспорт

В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки

Мэр отметил, что сейчас очереди на входе в метро устранены.
РИА Новости 05:59
1,9K
Энергетика

Россия не спасла свою нефть от падения цен

Сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия пошла на максимальное сокращение добычи нефти, не спасла российский сорт Urals от падения цен.
Lenta.ru 06:41
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтверждён у семи пациентов

Семь новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Воронежской области за последние сутки, сообщили 15 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 04:17
8
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Общество

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков

В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
1,9K
Финансы

Курс рубля снизился на фоне дешевеющей нефти

Рубль снижается к европейской и американской валютам на фоне дешевеющей нефти.
Псковская Лента Новостей 04:02
Политика

В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ

Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
3,5K
Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Общество

Эдгард Запашный стал жертвой мошенника, представившегося бойцом UFC

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный рассказал в Instagram, что стал жертвой телефонного мошенничества и перевел 50 тысяч рублей человеку, представившемуся бойцом UFC Алексеем Олейником.
РИА Новости 06:54
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
6
Политика

Правительство Украины назвало главное условие прекращения карантина

Киев, 15 апреля 2020, 11:17 — REGNUM Правительство Украины рассматривает несколько вариантов выхода из карантина, заявил на брифинге 15 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.
REGNUM 04:17
Происшествия

В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции

В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59
8
Здоровье

Трое медиков в Татарстане заразились коронавирусом

В Татарстане трое медиков заразились коронавирусом, их состояние оценивают сейчас как удовлетворительное.
Республика Татарстан 05:53
8
Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
145
Экономика

В пресс-службе Яровой прокомментировали сообщения о льготах операторам

В сообщениях СМИ о возможных льготах российским телекоммуникационным компаниям допущены неточности.
Известия 06:50
111
Здоровье

Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса

Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
7
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
38
Происшествия

В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин

В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество

Самолет с россиянами из Нью-Йорка приземлился в Петербурге

Neva.Today 04:10
82
Происшествия

Житель Ульяновска будет оштрафован за фейк о зараженных десантниках

13 апреля составлен протокол в отношении жителя Ульяновска, который вечером 9 апреля под постом губернатора Сергея Морозова в «Вконтакте» распространял недостоверные факты о количестве заболевших коронавирусом в Ульяновской области.
Медиа 73 02:25
1
Шоу-бизнес

Двойняшки Аллы Пугачевой растрогали маму до слез в день ее 71-летия

Максим Галкин в своем Instagram-аккаунте опубликовал видео, как их общие дети Гарри и Лиза поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения.
Летидор 04:24
1
Политика

Трамп прекратил финансирование ВОЗ

Трамп заявил, что американские налогоплательщики вносили 400-500 млн долларов в год в бюджет ВОЗ, а Китай – 40 млн долларов.
Взгляд.ру вчера в 19:05
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