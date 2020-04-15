Коронавирус

ВедомостиВедомостиПесков объяснил введение пропусков в Москве слабой дисциплиной горожан

Жители и гости Москвы «не проявили дисциплинированности» во время режима самоизоляции и это вынудило городские власти ввести систему цифровых пропусков, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков прокомментировал ситуацию в Москве после введения пропусков

Вечерняя Москва07:40

Кремль объяснил введение пропускного режима в Москве

RT на русском06:34

В Кремле прокомментировали введение пропускного режима в Москве

РИА Новости05:49

Песков отметил недостаток дисциплины у москвичей

Интерфакс05:54

В Кремле не считают, что полиция не справилась с проверкой пропусков в Москве

Газета.Ru05:46

Песков не увидел у москвичей дисциплины во время самоизоляции

РБК05:45

В Кремле надеются, что введение пропусков в Москве сработает эффективно

Москва 2407:24
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Политика

В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
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Общество

Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом

Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
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Экономика

Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное

Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:32
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Астрономы обнаруживают космическую бурю

AstroNews.ru 04:37
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Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»

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Андрей Бочаров поручил выплатить медикам по 1 тысяче рублей на проезд

Медикам поручено подготовиться к ухудшению ситуации.
Волжский.ру 06:47
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Культура

В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
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Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
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Происшествия

В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора

В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
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Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом

Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
РИА Новости вчера в 10:26
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Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
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Здоровье

Самых уязвимых перед коронавирусом людей назвал психолог

Если человек постоянно убеждает себя, что китайским вирусом он не заразится, это крайне опасно для него самого.
Evo-rus.com 02:04
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
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Авто

Турецкий электрокар TOGG получил одобрение в Европе

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Общество

Количество тяжелых больных в Ивановской области увеличивается

По данным на 15 апреля в Ивановской области официально зарегистрирован 121 больной новой коронавирусной инфекцией с подтвержденными диагнозами.
Частник.Ru 05:12
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 06:06
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Политика

Выступление Путина перед совещанием с правительством. Трансляция

Президент России Владимир Путин в среду, 15 апреля, выступает с обращением перед совещанием с членами правительства.
Известия 09:12
Космос

NASA построит самый мощный телескоп на обратной стороне Луны

Ридус 04:51
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Общество

В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
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Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях

По предварительной информации, 14 апреля во время плановых учебных стрельб на одном из военных полигонов в Донецкой области произошел взрыв 82-миллиметрового миномета.
РБК вчера в 13:33
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Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Общество

В немецком зоопарке из-за нехватки еды одних животных скормят другим

В зоопарке немецкого города Ноймюнстер наблюдается дефицит пищи из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Новый День 06:32
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Политика

Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета вчера в 06:34
Шоу-бизнес

51-летний Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

51-летний продюсер Максим Фадеев много лет страдает от лишнего веса.
Вокруг ТВ 13 апреля в 21:56
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Транспорт

На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков

В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
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Футбол

Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016

Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Происшествия

В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей

"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
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Здоровье

В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19

Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
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Финансы

ЦБ объяснил отток ликвидности из российских банков в марте

Отток ликвидности из российских банков в марте 2020 года был связан с ростом спроса на наличные в условиях повышенной неопределенности; когда ситуация стабилизируется, эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений, прокомментировал Банк России.
Интерфакс 08:35
Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известия вчера в 19:39
3,9K
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