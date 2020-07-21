Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля президент РФ Владимир Путин отрешил Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Глава государства предложил занять пост врио главы региона депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтярёву.

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Общество В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляж Краснодар, 21 июля 2020, 15:21 — REGNUM Пляж в Олимпийском парке на Имеретинской низменности Сочи получил разрушения из-за смерча 21 июля, об этом в социальных сетях сообщили очевидцы. 58

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Происшествия На Кубани подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 21 июля 2020, 10:57 — REGNUM 78 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 21 июля в региональном оперативном штабе. 204

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