Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, Москва пропорционально много зарабатывает.

Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

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