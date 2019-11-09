Общество
Газета.RuПесков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, Москва пропорционально много зарабатывает.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.РИА Новостивчера в 04:31
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Армия и оружие
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