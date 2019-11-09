Общество

Газета.RuГазета.RuПесков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, Москва пропорционально много зарабатывает.
Читать в источнике
Комментировать85
с чего всё началось

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
РИА Новостивчера в 04:31

Подробнее о событии

Песков оценил траты Москвы на Новый год и украшения

Москва 24вчера в 06:44

Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

РИА Новостивчера в 04:31

Песков рассказал, как окупятся траты на украшение столицы к Новому году

РИАМОвчера в 05:02

В Кремле объяснили траты Москвы на празднование Нового года

РБКвчера в 05:09

Песков объяснил расходы Москвы на празднование Нового года высоким уровнем доходов

ТАССвчера в 04:29

Расходы Москвы на украшение города соответствуют доходам, считают в Кремле

Интерфаксвчера в 04:27

Песков ответил на вопрос об уместности трат Москвы на новогодние украшения

ФАНвчера в 04:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 01:36
Футбол

Златан Ибрагимович вернулся в «Милан»

Вести.Ru вчера в 14:16
Общество

Национальный архив США раскрыл документы об НЛО

Портер пояснила агентству РИА Новости, что документы, выставленные в Национальном архиве, проливают свет на известные теории заговора, в том числе о секретном проекте Majestic 12 и Розуэлльском инциденте.
News.ru 04:07
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости вчера в 16:48
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

REGNUM 04:23
Энергетика

Нефть поднялась выше $67 за баррель

Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
REGNUM 25 декабря в 11:06
Происшествия

Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Газета.Ru 02:58
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Политика

Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»

Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
NewInform 01:57
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Политика

Закон о вероисповедании рассорил общество в Черногории

Парламент Черногории всё же утвердил закон о свободе вероисповедания, несмотря на массовые протесты в стране.
Вести.Ru 26 декабря в 22:39
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга

Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
REGNUM 03:26
Происшествия

В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

Отмечается, что среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 03:46
Армия и оружие

Минобороны сообщило о готовящейся против армии информационной атаке

Информационная атака, по словам Цаликова, будет нацелена на дискредитацию работы по укреплению вооруженных сил, на подрыв уверенности российского общества в боеспособности и боеготовности армии.
Вести.Ru вчера в 18:14
Космос

Ракетный двигатель из 3D-печати испытали в Красноярске

Огневые испытания частного ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере, впервые провели в Красноярске, двигатель установят на ракету «Сибирь», рассказал гендиректор «Лин Индастриал» Александр Ильин.
Sibnet Новости 24 декабря в 22:18
Кино

Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью

Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Игромания.ру вчера в 15:43
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Космос

Зонд Parker Solar Probe совершил маневр у Венеры для полета к Солнцу

В 2018 году зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу на рекордное расстояние в 24 миллиона километров, совершив свое первое сближение с Солнцем.
РИА Новости вчера в 05:23
Шоу-бизнес

Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

После завершения представления фигуристка объявила, что в зале находится годовалая дочь Анастасии Заворотнюк и попросила Петра Чернышева выйти вместе с ней на лед.
StarHit.ru 02:00
Кино

Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон

Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой Глобус".
РИА Новости 02:33
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Политика

WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам

Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 17:07
Происшествия

В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом

В Липецкой области полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом, в которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
РБК 26 декабря в 15:29
Происшествия

Школьница умерла после сдачи ГТО в Подмосковье

7 новостей вчера в 11:35
Армия и оружие

WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе

Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
РБК вчера в 13:31
Как работают Яндекс.Новости?
Новый ГодБольше новостей по теме
Главное