Общество

Газета.RuГазета.RuПесков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, Москва пропорционально много зарабатывает.
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Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения о высоких тратах Москвы на празднование Нового года и украшения города, отметил, что столица пропорционально очень много зарабатывает.
РИА Новости04:31

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Песков оценил траты Москвы на Новый год и украшения

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Песков прокомментировал высокие траты Москвы на Новый год и украшения

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РИАМО05:02

Песков ответил на вопрос об уместности трат Москвы на новогодние украшения

ФАН04:15
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Как пишет портал ngs55.ru, Федоров утверждал, что двое сотрудников Росгвардии остановили его на улице и подбросили наркотики.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России стремления к конфронтации с Соединёнными Штатами и готовности страны адекватно реагировать на выпады.
RT на русском 04:41
Политика

В Госдепе озвучили собственный план по захвату народных республик Донбасса

В течение следующей пары лет Киев может заполучить контроль над республиками Донбасса, если достигнет «определенных условий».
Новостной фронт 06:44
Общество

Песков назвал слухами версию о теракте при взрыве дома в Магнитогорске

РБК 04:39
Политика

Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Газета.Ru 06:11
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В Казахстане назвали причину крушения самолета под Алма-Атой

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Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
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РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
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В Санкт-Петербурге были найдены останки убитой экс-преподавателем СПбГУ историком Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко.
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Происшествия

В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

Вести.Ru 06:10
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Россия, Китай и Иран начали совместные военные учения

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Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
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В Роспотребнадзоре предупредили об опасности денежных купюр

Эксперты отмечают, что бумажные купюры являются "рассадником инфекций", и вирус гриппа остается на них до двух недель.
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Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
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В 2019 году в адрес ракетно-космической отрасли России звучало много критики и она действительно находится в непростой ситуации, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космическую программу.
РБК 06:26
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На Украине готовятся к полному перемирию в Донбассе и назвали дату

Во время переговоров Трехсторонней контактной группы были определены следующие точки разведения сил и средств, а также установлена дата введения полного перемирия в регионе.
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Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, сообщило командование воздушных сил страны со ссылкой на государственную авиационную службу в Facebook.
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После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
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Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»

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Алиев стал чемпионом России по фигурному катанию

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Украина упростила получение гражданства для воевавших в Донбассе

Правительство страны позволило иностранцам, воевавшим в Донбассе за Киев, получать вид на жительство на Украине, а это является первым шагом для получения гражданства страны.
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Культура

Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

Экономика сегодня вчера в 02:00
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CAS может ужесточить санкции WADA в отношении России

Спортивный арбитражный суд (CAS) может ужесточить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России после разбирательств, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:45
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Катерина Тихонова вошла в правительственный совет по спорту

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