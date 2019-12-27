Общество
Газета.RuПесков объяснил высокие траты Москвы на Новый год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, Москва пропорционально много зарабатывает.
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Общество
Песков счел слухами версию о теракте в Магнитогорске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что версия о теракте в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв в жилом доме, является слухом, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись переговоров диспетчеров с экипажем потерпевшего крушение в Алма-Ате самолета Fokker-100.
Шоу-бизнес
Иван Телегин веселится с друзьями на фоне развода с Пелагеей
Известный хоккеист пока ещё не прокомментировал развод с Пелагеей, а также свои новые отношения, зато в социальных сетях показывает, как проводит время на вечеринках с друзьями.
Общество
Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Хоккей
Максим Сушинский: «Авангард» усиления не ищет
От Авангарда сегодня не стоит ждать активности, усиления не ищем.
Происшествия
В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».
Гаджеты
Российская компания представила концепт смартфона будущего
Российский бренд Caviar создал концепт идеального смартфона следующего десятилетия — «Сверхтелефона».
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Армия и оружие
Западные эксперты заинтересовались взлетом российского Ту-22М3
Автор публикации изучил видео взлета российского самолета, который проходил на испытательном аэродроме ЛИИ имени Громова в подмосковье, и обратил внимание на необычный цвет пламени, вырывавшегося из сопел, и продолжительность форсажа бомбардировщика.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
«Договорились о том, что с 1 января обнуляются взаимные претензии, будут сняты аресты с имущества в счёт принятых решений по судебным искам», — сказал Новак.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась заключать обвинение по делу сестер Хачатурян
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных российских миллиардеров 2010-х
Forbes опубликовал список самых успешных российских миллиардеров 2010-х годов.
Общество
Оборот теневого алкогольного рынка в 2019 году вырос до 2,5 млрд руб
Специалисты нашли около 2,5 тыс. сайтов, аккаунтов и групп в соцсетях, торгующих алкогольной продукцией в интернете (в 2018 году их было больше — около 4 тыс.).
Политика
На Украине возбудили уголовное дело из-за поезда в Крым
Происшествия
Пассажирка рассказала о крушении самолета в Казахстане
Пассажирка самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, который утром в пятницу, 27 декабря, потерпел крушение под Алма-Атой, рассказала о том, как это произошло.
Футбол
Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
Аргентинский нападающий и капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что помогает ему успешно исполнять штрафные удары.
Армия и оружие
Первый полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство
Первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард» в пятницу заступил на боевое дежурство, сообщает 27 декабря ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Политика
Путин не верит в ощущение россиянами перемен к лучшему
Президент Владимир Путин не верит, что после начала реализации национальных проектов россияне успели ощутить перемены к лучшему.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Авто
В России выявили 1,5 млн авто с бракованной системой безопасности
Политика
Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях
Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Авто
UzAuto Motors начала производство 4 моделей Chevrolet для России
По мнению экспертов портала NJCAR.RU, "все четыре модели через год-полтора могут появиться в России, а Traverse, Equinox и Tahoe будут доступны у узбекских дилеров уже в первом квартале 2020-го".
Кино
Все поддержанные Минкультом фильмы собрали за год меньше «Короля Льва»
Все фильмы, поддержанные Министерством культуры России, за год собрали меньше нового «Короля Льва».
Происшествия
В ГИБДД прокомментировали страшное ДТП под Пензой
Трагедия произошла в 9.35, 27 декабря, на 647 км М5, недалеко от поворота на поселок Монтажный.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей острова Итуруп
Японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встречали гостей из Японии словами "приветствуем вас на нашем острове", об этом пишет газета Yomiuri.