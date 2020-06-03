Политика
RT на русскомПесков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Общество
Жителям Петербурга с 5 июня разрешили посещать храмы
Богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 12:05
Политика
Посол отверг обвинения в причастности России к беспорядкам в США
Россия не причастна к беспорядкам в США, заявил посол России в США Анатолий Антонов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:54
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в насилии и убийстве девочки в Крыму
Ленинский районный суд Крыма арестовал до 1 августа местного жителя, обвиняемого в надругательстве и убийстве шестилетней девочки, найденной мертвой в Северо-Крымском канале, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новости 12:02
Общество
В Роскачестве предупредили о токсинах в овощах и фруктах
Эксперты Роскачества напомнили потребителям о токсинах, которые могут содержаться в овощах и фруктах.
RT на русском 06:42
Футбол
Дембеле отказался переходить в «Ливерпуль»
По данным ди Марцио, Дембеле не собирается никуда переходить и готов продолжать сражаться за место под солнцем в «Барселоне».
Евро-футбол.ру 08:41
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Происшествия
В США за время протестов погибли не менее 11 человек, сотни ранены
По меньшей мере 11 человек погибли за время протестов и беспорядков в Соединенных Штатах, вызванных смертью Джорджа Флойда.
Газета.Ru вчера в 20:18
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
Здоровье
Минздрав обновил методику лечения коронавируса
Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.
BFM.ru 08:08
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Автоспорт
F1-Insider: Фернандо Алонсо может возглавить Renault после 2022 года
Как пишет корреспондент F1-Insider Ральф Бах, испанский гонщик станет ключевой фигурой в проекте французского концерна, причем не только в 2021 и 2022 годах, на которые он, возможно, подпишет контракт боевого пилота.
Autosport.com.ru вчера в 15:18
Наука
Женский алкоголизм может быть связан с эстрогенами
Как известно, женский алкоголизм протекает в более тяжелой форме по сравнению с мужчинами.
MedikForum.ru вчера в 00:51
Культура
Слепаков спродюсировал сериал про самоизоляцию в формате скринлайф
ТАСС вчера в 04:00
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Футбол
DFB не накажет футболистов, поддержавших акцию памяти Джорджа Флойда
Игроки дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо и Ашраф Хакими, полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни и нападающий менхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам во время матчей выступили с жестами в поддержку темнокожего гражданина США Джорджа Флойда, погибшего в результате неправомерных действий полиции.
Soccer.ru 10:38
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
Lenta.ru 07:28
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу
Лисовец добавил, что данные по количеству госпитализированных пациентов с коронавирусом в ближайшие 3-4 дня подтвердят или опровергнут это вывод.
РИА Новости 11:58
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Культура
«Ведьмак 3» превращается в детскую сказку на стильных фан-артах
Хорватская художница Саня Коленко, которая занимается иллюстрациями для детских книг, решила представить Геральта и других обитателей мира «Ведьмака 3» в непривычных образах.
Городской портал Новый Нижний 01 июня в 22:00
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Кино
Гусева призналась, почему избегала съемок с Безруковым после «Бригады»
Российская актриса Екатерина Гусева призналась, что избегала съемок вместе с Сергеем Безруковым после выхода сериала «Бригада».
Культуромания 10:52
Спорт
Лучший спортсмен Татарстана-2017 умер от коронавируса
Казань24 11:22
Общество
В России предложили ввести новый штраф для водителей — 50 000 рублей
Министерство юстиции РФ предложило внести в будущий КоАП новый штраф в размере 50 000 рублей с лишением прав от двух до трех лет.
Motor вчера в 12:55
Общество
Жители двора в Уфе объявили голодовку против точечной застройки
Жители многоквартирных домов №168, 170, 170/1 на проспекте Октября и дома №5 на улице Руставели в Уфе протестуют против строительства в этом квартале нового 34-этажного дома (застройщиком выступает группа ПСК-6 депутата горсовета Уфы Андрея Носкова и депутата Курултая Олега Филиппова).
Коммерсантъ Уфа 10:41