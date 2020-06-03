Политика
RT на русскомПесков оценил безопасность проведения голосования по поправкам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля угроз здоровью граждан не будет при соблюдении правил санитарно-эпидемиологической безопасности.
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Кремль не видит угроз здоровью голосующих по поправкам в Конституцию
Национальная служба новостей06:52
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Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК вчера в 15:04
Общество
В России могут ввести новый штраф для водителей в 50 тысяч рублей
Если автомобилист, подозреваемый в употреблении алкоголя, отказывается от прохождения теста, его по-прежнему будут штрафовать на 30 тысяч рублей и лишать прав на 1,5-2 года.
RuNews24.ru вчера в 23:50
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Политика
Песков оценил готовность российской медицины ко второй волне COVID-19
Официальный представитель Кремля добавил, что потенциальная возможность второй волны распространения нового коронавируса с разной долей вероятности сейчас просчитывается специалистами.
REGNUM 07:11
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.
Российская газета 08:25
Политика
Почти 200 региональных депутатов подписали открытое письмо против поправок в Конституцию
Открытое письмо против внесения изменений в Конституцию РФ подписали 192 депутата региональных и муниципальных собраний из 26 регионов России.
Znak.com 06:20
Музыка
Победителей «Евровидения-2020» выбрали онлайн
Вместо ежегодного музыкального конкурса «Евровидение», который в этом году должны были провести в нидерландском Роттердаме, прошел фестиваль Europe Shine A Light («Европа зажигает огни»).
Gazeta.SPb вчера в 19:56
Политика
Вице-премьер назвал «хромающей» работу Росрезерва в период пандемии
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что работа Росрезерва в период борьбы с коронавирусом в России оказалась неэффективной.
РБК 08:28
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Общество
ВОЗ оценила ситуацию с коронавирусом в России и на Украине
Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал о ситуации с коронавирусом в России и Украине.
Деловое.ТВ 05:33
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru 02:36
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru вчера в 10:05
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM 07:09
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Происшествия
При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент
Пожар быстро потушили, однако погиб один пациент 1981 года рождения. Он отравился продуктами горения.
BFM.ru 03:35
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК вчера в 08:50
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
Почти 65 тысяч саратовцев работают вахтой за пределами области
"Трудовую миграцию в 2019 году осуществляли ежемесячно в среднем 127,0 тыс. человек или 9,5 процента от численности населения области в трудоспособном возрасте (49% – внутри области, 51% – в другие регионы)", - отмечается в докладе.
Взгляд-инфо 06:32
Шоу-бизнес
Бывший муж Гагариной заговорил об «убогой эстраде» после расставания с певицей
Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков заговорил об «убогой эстраде» после развода с певицей.
Lenta.ru 07:47
Происшествия
В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города
Начальник полиции города Молин-Эйкерс и отставной капитан полиции Сент-Луиса (штат Миссури) Дэвид Дорн был застрелен во время беспорядков, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейского, сообщает телеканал ABC.
РИА Новости 08:21
Происшествия
В Индии заживо похороненный мужчина сам выбрался из могилы
Shraibikus News 07:06
Здоровье
Глава Фатежского района прокомментировал вспышку коронавируса
Глава Фатежского района Курской области Сергей Гнездилов на своей странице в соцсетях прокомментировал информацию о вспышке коронавируса в селе Молотычи.
Kurskcity.ru 06:58
Игры
Sony устроила двухнедельную распродажу в PlayStation Store
Компания Sony запустила акцию "Время играть", в рамках которой игроки могут приобрести в PlayStation Store видеоигры со скидками до 74%.
Экономика сегодня 07:21