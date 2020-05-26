Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков оценил эпидемиологическую ситуацию в России

Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле заявили о радующей статистике по заболеваемости COVID-19

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Песков оценил ситуацию с коронавирусом с учетом личного опыта

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Эпидемическая опасность в России сохраняется

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Опасность COVID-19 для людей в группе риска сохраняется, заявил Песков

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Выписавшийся из больницы Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru06:53

Песков: эпидемиологическая опасность из-за коронавируса в России сохраняется

ТАСС06:46
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Рассказы людей, переживших клиническую смерть, шокировали ученых

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За найденную мертвой 22-летнюю кубинку требовали 30 тысяч рублей

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МТС ухудшила прогноз результатов за 2020 год

По итогам первого квартала выручка МТС выросла на 8,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 119,6 млрд руб. Рост обусловлен "высокими операционными показателями телекоммуникационного бизнеса группы, а также вкладом выручки МТС Банка, выручкой от продаж программного обеспечения и результатами розничной сети МТС", отмечается в сообщении компании.
РБК 09:24
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Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом

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Полиция устроила проверку на московском рынке «Фуд сити»

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Общество

Кадыров сообщил о ситуации с коронавирусом в Чечне

Грозный, 26 мая 2020, 16:28 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что ситуация в республике в сфере борьбы с коронавирусом стабильная.
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Общество

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Роспотребнадзор утвердил рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 в фитнес-клубах и бассейнах.
RT на русском 10:10
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Минздрав впервые назвал число умерших от коронавируса медиков

Минздрав ведет список умерших от COVID-19 медиков, сейчас в нем 101 человек, пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности министерства Людмилу Летникову.
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Энергетика

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Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
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Общество

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Как сообщил сегодня министр просвещения Сергей Кравцов телеканалу Россия 24, первые два дня организаторы будут учиться проводить экзамен в период соблюдения всех санитарных норм.
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Армия и оружие

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Военные России построят в Дагестане еще три медцентра для борьбы с COVID-19, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании, которое провел президент Владимир Путин.
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Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
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Армия и оружие

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В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
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Армия и оружие

Hot Cars составило список самой странной техники России

Обозреватель Hot Cars считает, что в мире есть много странных военных машин, но вышеперечисленные, скорее всего, являются самыми безумными из тех, которые видело человечество.
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Прокуратура разъяснила, кому из водителей скорой помощи Ульяновска положены выплаты

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В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ

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Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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В Ленобласти самолет с горящим двигателем совершил аварийную посадку

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