Коронавирус
RT на русскомПесков оценил эпидемиологическую ситуацию в России
Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
Москвичи оплатили более 2 млн рублей штрафов за нарушение самоизоляции
На сегодняшний день москвичи оплатили 2,2 млн рублей штрафов за нарушение режима самоизоляции, сообщил начальник Главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков.
Интерфакс 06:05
Хоккей
«Металлург» заключил пробные контракты с Махановским и Фищенко
"Металлург" заключил пробные контракты с нападающими Павлом Махановским и Иваном Фищенко, с еще одним форвардом - Евгением Алановым - достигнуто соглашение о заключении пробного контракта, сообщается на сайте магнитогорского хоккейного клуба.
РИА Новости 06:41
Общество
Дочь Успенского призвала не давать литературной премии имя ее отца
Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна призвала не присваивать новой литературной премии имя ее отца.
Известия 05:49
Происшествия
В Самарской области полностью потушили крупный пожар в жилых домах
В поселке Яицкое Самарской области полностью ликвидирован пожар в 11 домах площадью тысяча квадратных метров.
Российская газета 06:54
Авто
Volkswagen назвал цены на новую Jetta в России
Российские дилеры Volkswagen начали продавать седан Jetta нового поколения.
Тарантас Ньюс 05:28
Общество
Песков поблагодарил лечивших его медиков
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у которого был ранее выявлен коронавирус, поблагодарил лечивших его врачей.
RT на русском 06:54
Армия и оружие
Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
В апреле 2018 года в Великобритании назвали оружие проекта «Статус-6», в рамках которого создается «Посейдон», устройством «Судного дня».
Lenta.ru 03:42
Киберспорт
Valve представила боевой пропуск десятого The International по Dota 2
Valve объявила о начале продаж боевого пропуска десятого The International по Dota 2. Стоимость варьируется в зависимости от начального уровня: 755 рублей (1-й уровень), 2215 рублей (50-й уровень) и 3400 рублей (100-й уровень).
Игромания.ру 02:58
Шоу-бизнес
Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
Кино
В первом тизере сериала «Тьма» назвали дату премьеры финального сезона
Лос-Гатос, США, 26 мая 2020, 13:25 — REGNUM Первый тизер завершающего сезона телесериала «Тьма» с указанием даты выпуска сериала опубликовала компания Netflix на своем канале в YouTube.
REGNUM 06:25
Шоу-бизнес
Пугачева оригинально поздравила Орбакайте с днем рождения
Живи долго и верь в чудеса, — подписала серию снимков Пугачева. После чего к поздравлениям присоединились и подписчики самой Пугачевой.
Wday.ru вчера в 09:13
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Общество
В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 65 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 65 человек.
АиФ Саратов 01:46
Путешествия
Названы условия допуска туристов на кубанские курорты
Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала, как власти организуют допуск отдыхающих на курорты Краснодарского края.
РИА Новости 05:54
Происшествия
С дома в центре Петербурга обрушились четыре балкона
Коммерсантъ 06:31
Происшествия
Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения
Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда об аресте до 24 сентября историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.
RT на русском 06:42
Шоу-бизнес
Взрослый сын Леонида Якубовича стал копией отца
Городовой 03:12
Армия и оружие
Два турецких корабля атакованы «таинственными» МиГ-29 в Ливии
Источники информагентства «Взгляд» сообщили о том, что в ливийских территориальных водах произошло нападение на два турецких корабля.
ГЛАС.RU 06:56
Общество
Взяв чек 2007-го, блогер пошел в магазин, купил то же самое и удивился
Видеоблогер Руслан Усачев решил узнать, насколько действительно изменились цены в России за последние годы - для этого он использовал чек, сохранённый с первой крупной вечеринки, которую устраивал в 2007-м году.
Anews 05:53
Происшествия
Пойман предполагаемый убийца найденной в лесу российской девочки
Полицейские поймали предполагаемого убийцу 14-летней жительницы Пензы, чье тело было найдено в лесу.
Lenta.ru 02:27
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые показал семейное фото с молодой женой
74-летний народный артист сделал стильный снимок с Татьяной Брухуновой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Политика
Порошенко ответил на обвинения в контрабанде картин
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что картины, в контрабанде которых его подозревают, ввезли в страну законно.
РИА Новости 05:42
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Общество
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись
Губернатор Липецкой области снова попал на аудиозапись Депутат липецкого областного совета от партии ПАРНАС Олег Хомутинников опубликовал в Telegram и Facebook запись разговора губернатора Липецкой области с его заместителем по здравоохранению Александром Ильиным.
Коммерсантъ вчера в 18:24
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Общество
Фирмы сбежавшего из России сотрудника ФБК задолжали Англии £2,8 млн
Фирмы исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией* Владимира Ашуркова, которые находятся в Лондоне, задолжали около 2,8 миллиона евро.
Телеканал 360° 04:27