Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков оценил эпидемиологическую ситуацию в России

Эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, сохраняется, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В Кремле заявили о радующей статистике по заболеваемости COVID-19

РБК08:30

Песков оценил ситуацию с коронавирусом с учетом личного опыта

Известия07:13

Выписавшийся из больницы Песков оценил ситуацию с коронавирусом в России

Lenta.ru06:53

Эпидемическая опасность в России сохраняется

Газета.Ru06:59

Опасность COVID-19 для людей в группе риска сохраняется, заявил Песков

РИА Новости06:57

Песков оценил эпидемиологическую ситуацию в России

RT на русском07:02

Песков: эпидемиологическая опасность из-за коронавируса в России сохраняется

ТАСС06:46
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Политика

Песков объяснил ссылку на поправку к Конституции в записке к проекту

Президент России Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект, касающийся организации воспитательной системы в сфере образования.
РИА Новости 08:17
Политика

Путин предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля

Акция «Бессмертный полк», которая не состоялась в России в День Победы 9 мая из-за ограничений в связи с коронавирусом, может пройти 26 июля.
Известия 08:04
Общество

Дочь Успенского обвинила писателя в домашнем насилии

Газета.Ru 04:53
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующая на очереди — сфера бытовых услуг, где традиционно занято наибольшее количество малых предприятий и которая очень влияет на комфорт жизни в городе.
РИА Новости 24 мая в 20:04
1,3K
Шоу-бизнес

Пригожин пригрозил Шнурову из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин пригрозил музыканту Сергею Шнурову из-за упоминания певицы Валерии.
Газета.Ru 05:46
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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

Lenta.ru 07:35
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Происшествия

Суд продлил до осени арест двум генералам МВД

Басманный суд Москвы продлил до 1 сентября срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД РФ генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому по делу о злоупотреблении полномочиями, связанному с бизнесменом Альбертом Худояном, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 07:11
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Здоровье

Число случаев коронавируса на Кубани достигло 2974

Всего на 23 мая в Краснодарском крае у 3155 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция, включая 181 ребенка.
Kursk.com 23 мая в 07:45
1K
Культура

Берлинская рапсодия: в файлах Mafia III: Definitive Edition обнаружили уровень из отменённой игры Hangar 13

Пользователь YouTube под псевдонимом Sliderv2 опубликовал на своём канале видео с демонстрацией карты Берлина, найденной в файлах вышедшей на прошлой неделе Mafia III: Definitive Edition.
3DNews 03:52
Авто

Toyota начала экспорт автомобилей российской сборки в Армению

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу ООО «Тойота Мотор», до конца 2020 года Toyota отправит в Армению 450 автомобилей Camry и RAV4, постепенно увеличивая объемы поставок в перспективе.
Автоновости дня 05:53
Экономика

Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%

Накопительные пенсии в текущем году будут повышены на 9,13%, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Коммерсантъ 06:03
319
Происшествия

Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня

Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
84
Происшествия

В Самарской области загорелись 11 частных домов

В Волжском районе Самарской области загорелись 11 частных домов, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
РБК 02:47
53
Происшествия

Суд отказал защите историка Соколова в смягчении меры пресечения

RT на русском 06:42
Энергетика

Транзит российского газа через Польшу остановлен

Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета 07:05
829
Общество

В Петербурге закрасили граффити с Бродским

Граффити с портретом Иосифа Бродского нарисовали в центре города 24 мая напротив дома, где жил поэт.
Дилетант 05:31
362
Здоровье

В России за три месяца выросла смертность трудоспособного населения

С января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.
Коммерсантъ 07:59
835
Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной прокомментировал развод

Напомним, что несколько дней назад в сети появились данные о разводе Гагариной и Исхакова.
RuNews24.ru 00:41
11
Общество

«Если вошел к тебе танк»: Кикабидзе высказался о России

Советский и грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube заявил, что поедет на гастроли в Российскую Федерацию, если политика страны изменится, и высказался о российском лидере Владимире Путине.
Московский Комсомолец 04:42
Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты

В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
1,1K
Авто

Стала известна дата дебюта нового кроссовера Volkswagen Nivus

Привод – исключительно передний, объём багажного отделения составит 415 л. Немецкая компания продемонстрируют Nivus 28 мая нынешнего года.
CarsWeek.ru 07:57
Здоровье

В комздраве Петербурга рассказали о 12 новых жертвах коронавируса

В комитете по здравоохранению Петербурга рассказали о 12 новых смертях от коронавируса.
Peterburg2.ru 07:30
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Армия и оружие

ВСУ несут потери в результате ответных ударов войск ДНР и ЛНР

Народные новости 06:29
6
Армия и оружие

Шойгу рассказал о разработке военными вакцины от коронавируса

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе видеоконференцсвязи с главой государства Владимиром Путиным обратил внимание на то, что к разработке вакцины от новой коронавирусной инфекции подключили военный институт, клинические исследования завершатся до конца июля.
Журналистская правда 08:40
Шоу-бизнес

Переживший пять лет назад инсульт Алексей Янин начал вставать на ноги

Мать звезды сериалов «Студенты», «Клуб», «Дочки-матери» Алексея Янина, Ольга Андреевна, в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о состоянии сына.
Телепрограмма вчера в 00:29
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Футбол

Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

Metaratings вчера в 12:06
1
Общество

Песков не устанавливал приложение «Социальный мониторинг»

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев предложил отменить штрафы за нарушение режима самоизоляции, в том числе те, что выписаны на основании московского приложения "Социальный мониторинг", напоминает ТАСС.
Вести.Ru 07:27
Происшествия

Шестая пациентка с коронавирусом скончалась в Оренбуржье

В Оренбургской области 26 мая зарегистрировали шестой случай смерти от коронавирусной инфекции за все время пандемии.
РИА Оренбуржье 06:45
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Экономика

Новую льготу получат россияне с пенсией меньше 24 тысяч рублей

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 вчера в 02:39
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Армия и оружие

В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА

Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM 00:40
2,4K
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