Политика

Газета.RuГазета.RuПесков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru".
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В Кремле прокомментировали идею покупки у Украины воды для Крыма

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В Кремле оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

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В Кремле дали оценку идее обмена воды для Крыма на уступки по Донбассу

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РБК06:13

В Кремле отказались увязывать вопрос о воде для Крыма с переговорами по Донбассу

Интерфакс05:55

Песков: вопрос подачи воды в Крым может обсуждаться, но без каких-либо «разменов»

ТАСС06:38
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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве

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Экономика

«Ростелеком» покупает 55% Tele2

27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Коммерсантъ 05:40
Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к «иконам» с его изображением

ТАСС 05:43
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе

Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
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В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные

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Происшествия

Уборщица российского интерната занялась сексом с двумя воспитанниками

Lenta.ru 07:46
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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В кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лёд-2» Примадонна появилась в молодёжной одежде.
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Ведомости 01:18
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru вчера в 10:25
Футбол

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Накануне издание Betting Insider сообщило со ссылкой на источник, что «Тинькофф банк» договорился с РПЛ, что станет титульным спонсором лиги со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига» (сейчас титульный спонсор – «Росгосстрах»).
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Политика

В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Комсомольская правда 04:42
Экономика

Минфин назвал объём дефицита бюджета России в январе

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, дефицит бюджета России в январе, по предварительной оценке, составил 2% ВВП, или 159,9 млрд рублей.
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Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»

Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
RT на русском 05:06
Армия и оружие

В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо

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Политика

Путин назвал основную задачу в экономике

Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
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Фигурное катание

Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
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Авто

Стало известно имя первого электрического кроссовера Skoda

Как сообщает пресс-служба чешской марки, первый серийный кроссовер Skoda на полностью электрической тяге получит название Enyaq.
Тарантас Ньюс 05:23
Происшествия

Медбрат из Перми признался в авторстве сообщений об убийстве пациентов

Оka.fm вчера в 08:30
Общество

ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра

Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Lenta.ru 03:09
Происшествия

Два взрыва произошли в почтовых отделениях в Нидерландах

Известия 03:08
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Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве

Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
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В 2021 году студия Sony выпустит безымянный фильм по комиксам Marvel

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В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки

Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
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Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса

Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
РИА Новости 07:20
Экономика

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
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Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.
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