Политика
Газета.RuПесков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Экономика
«Ростелеком» покупает 55% Tele2
27,5% будут куплены за 66 млрд руб. после допэмиссии обыкновенных акций "Ростелекома" в пользу ВТБ, еще 17,5% компания получит за 42 млрд руб. Ранее сообщалось, что, по независимой оценке PwC, стоимость всего Tele2 составила 240,5 млрд руб. По указу президента России, по итогам сделки государство вместе с ВТБ и ВЭБом должна остаться владельцем более 50% акций "Ростелекома".
Политика
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострение ситуации в Идлибе
Главы России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обсудили вопрос об урегулировании сирийского кризиса на фоне обострения ситуации в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на кремлевскую пресс-службу.
Армия и оружие
В Сирии столкнулись проправительственные силы и западные военные
Западные военные натолкнулись на блокпост сил, лояльных Дамаску.
Кино
В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи опубликовали в инстаграме первые видео со съемок седьмого сезона комедийного сериала "Сваты".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева вышла в свет в молодежном образе
В кинотеатре «Октябрь» на премьере фильма «Лёд-2» Примадонна появилась в молодёжной одежде.
Политика
Уровень доверия к Владимиру Путину за два года снизился почти в два раза
В ноябре 2017 г. рейтинг доверия президенту составлял 59%, т. е. за два года он упал на 24 п. п. – почти в 2 раза.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Общество
Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста
Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Футбол
Тиньков пообещал не смотреть игры «Тинькофф Российская премьер-лига»
Накануне издание Betting Insider сообщило со ссылкой на источник, что «Тинькофф банк» договорился с РПЛ, что станет титульным спонсором лиги со следующего сезона, а сам турнир будет называться «Тинькофф Российская премьер-лига» (сейчас титульный спонсор – «Росгосстрах»).
Политика
В Киеве прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского
Глава офиса отметил, что Зеленский примет решение о встречи с Путиным, если увидит, что эта встреча необходима и может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате».
Экономика
Минфин назвал объём дефицита бюджета России в январе
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, дефицит бюджета России в январе, по предварительной оценке, составил 2% ВВП, или 159,9 млрд рублей.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» данные по делу «Северного потока — 2»
Польша запросила у «Газпрома» информацию и документы для проведения расследования в отношении «Северного потока — 2», запрос поступил от Польского комитета конкуренции и защиты потребителей (UOKiK).
Армия и оружие
В Сирии восстановили контроль над трассой Дамаск — Алеппо
Политика
Путин назвал основную задачу в экономике
Президент России Владимир Путин поручил запустить в стране новый инвестиционный цикл.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Фигурное катание
Фигуристка Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова объявила о своем выводе из состава российской сборной и завершении спортивной карьеры.
Авто
Стало известно имя первого электрического кроссовера Skoda
Как сообщает пресс-служба чешской марки, первый серийный кроссовер Skoda на полностью электрической тяге получит название Enyaq.
Происшествия
Медбрат из Перми признался в авторстве сообщений об убийстве пациентов
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии
Служившего на подводной лодке Черноморского флота капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили с военной службы за пьянство на базе Военно-морского флота России в сирийском порту Тартус.
Происшествия
Брошенного младенца нашли в подземном переходе в Москве
Брошенного младенца нашли в подземном переходе рядом со станцией "Парк Победы" в Москве.
Общество
В Португалии арестовали счета самой богатой женщины Африки
Душ Сантуш занимала первое место в списке самых богатых людей Анголы и была самой богатой женщиной Африки.
Автоспорт
Этап «Формулы-1» в Китае перенесен из-за коронавируса
Этап чемпионата "Формулы-1"-2020 в Китае перенесен из-за эпидемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Общество
Дженнифер Энистон снялась в куртке на голое тело для обложки журнала
Голливудская актриса Дженнифер Энистон снялась в откровенной фотосессии для журнала Interview.