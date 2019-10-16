В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 16 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.

Общество Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом 14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.

Хоккей Тарасенко опёрся на кресло Трампа во время фотосъёмки в Белом доме Во время традиционного фото с президентом Тарасенко опёрся на спинку кресла Трампа, улыбнувшись улыбкой без переднего зуба.

Шоу-бизнес Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.

Происшествия Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.

Происшествия Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Общество В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.

Происшествия Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.

Музыка Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение» Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".

Общество Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.

Армия и оружие Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.

Общество «Газпрому» отключили иностранную технику через спутник Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.

Политика Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.

Футбол Месси вручили шестую «Золотую бутсу» Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.

Общество Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".

Политика Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.

Происшествия Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.

Футбол Жена бывшего футболиста Кулькова собирает деньги на его лечение Жена бывшего полузащитника «Спартака» Василия Кулькова обратилась за помощью в сборе средств на его лечение.

Спорт Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.

Авто BMW представила седан 2-Series Gran Coupe BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.

Происшествия Погиб мэр Абакана Николай Булакин Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.

Армия и оружие Лавров назвал новый центр мирового терроризма Ливия рискует стать главной базой террористов на севере Африки и источником их распространения в другие страны.