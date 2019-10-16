Политика

REGNUMREGNUMПесков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде

В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 16 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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