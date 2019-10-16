Политика
REGNUMПесков оценил исполнение гимна России в Эр-Рияде
В Кремле с пониманием относятся к исполнению гимна Российской Федерации с ошибками во время государственного визита президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Об этом 16 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Происшествия
Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании
Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
Колмово.ру вчера в 06:17
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM 14 октября в 15:12
Хоккей
Тарасенко опёрся на кресло Трампа во время фотосъёмки в Белом доме
Во время традиционного фото с президентом Тарасенко опёрся на спинку кресла Трампа, улыбнувшись улыбкой без переднего зуба.
RT на русском 04:21
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова отказалась звать Ларису Гузееву на поминки актера
Звать на поминки в этом году Гузееву Поргина не собирается. Она подчеркнула, что Гузеева никогда не была близкой подругой Караченцова.
Вечерний курьер 05:41
Происшествия
Суд арестовал нового фигуранта дела о беспорядках в Москве Емельянова
Басманный суд Москвы арестовал нового фигуранта дела о беспорядках на несанкционированной акции в Москве 27 июля Владимира Емельянова.
RT на русском 08:13
Армия и оружие
В Горловке в результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница
В результате обстрела повреждено жилое здание и ранена мирная жительница.
ИА Новороссия 09:10
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Известия 09:14
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
РИА Новости 06:02
Происшествия
Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой
В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия вчера в 08:42
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»
Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
Политика
Путин потребовал отчёта о расходовании средств после паводков
RT на русском 07:51
Общество
Пластический хирург назвал Беллу Хадид самой красивой женщиной в мире
Британский пластический хирург Джулиан Де Сильва составил рейтинг самых красивых женщин среди знаменитостей.
Salt Mag 09:28
Армия и оружие
Южная Корея показала перспективный стелс-танк нового поколения NGMBT
На проходящей в Южной Корее с 15 по 20 октября 2019 года очередной Сеульской международной выставке аэрокосмической и оборонной промышленности ADEX- 2019, южнокорейские конструкторы представили макет новейшего перспективного танка нового поколения NGMBT.
Военное обозрение 08:34
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Газета.Ru 03:09
Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу»
Аргентинский форвард получил «Золотую бутсу» в шестой раз в карьере и в третий раз подряд. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов.
LiveSport.ru 08:59
Общество
Ягудин опубликовал первое фото Тотьмяниной после операции
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал в инстаграме первую фотографию супруги Татьяны Тотьмяниной после операции в московском онкоцентре, передает сайт телеканала "360".
Газета.Ru 07:38
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Происшествия
Менеджер Rammstein подрался с охранником в Петербурге
Менеджер немецкой группы Rammstein Анар Рейбанд рассказал РЕН ТВ о конфликте с охранником пристани на Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга.
РИА Новости 08:14
Футбол
Жена бывшего футболиста Кулькова собирает деньги на его лечение
Жена бывшего полузащитника «Спартака» Василия Кулькова обратилась за помощью в сборе средств на его лечение.
News.ru 08:47
Футбол
Черчесов рассказал о вызове Кокорина и Мамаева в сборную
Российская газета 00:40
Общество
Хлеб в Петербурге оказался самым дорогим по стране
Peterburg2.ru 04:20
Спорт
Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство
Бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете россиянка Ольга Подчуфарова высказалась о решении сменить спортивное гражданство.
Газета.Ru 08:55
Авто
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe
BMW представила седан 2-Series Gran Coupe, премьера которого состоится в ноябре на автосалоне 2019 Los Angeles Auto Show.
3DNews 09:15
Происшествия
СК задержал главу администрации Новочеркасска
Газета.Ru 05:14
Происшествия
Погиб мэр Абакана Николай Булакин
Только что редакции «МК в Хакасии» стало известно о смерти мэра Абакана Николая Булакина.
Московский Комсомолец Хакасия 14 октября в 06:26
Армия и оружие
Лавров назвал новый центр мирового терроризма
Ливия рискует стать главной базой террористов на севере Африки и источником их распространения в другие страны.
Lenta.ru 04:51
Экономика
Почти $8200. Курс Bitcoin продолжил падение
Омкар Годбоул заявлял, что дневные и 4-х часовые графики указывают на падение биткоина до недавних минимумов ниже $7800.
РБК 02:55