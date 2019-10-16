Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

К ошибкам в исполнении гимна Российской Федерации в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты все относятся с пониманием, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Песков призвал спокойно и с пониманием отнестись к исполнению гимна России в Эр-Рияде

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В Кремле не поняли бурной реакции на исполнение гимна РФ в Саудовской Аравии

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В Кремле призвали не драматизировать ситуацию вокруг исполнения российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ

Эхо Москвы06:30
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
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В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета

В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
REGNUM 06:38
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Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
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Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

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«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Транспорт

Стала известна дата открытия трассы М-11 Москва-Петербург

Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов назвал сроки запуска трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:31
Происшествия

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Газета.Ru вчера в 04:30
Армия и оружие

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Взгляд.ру 06:28
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
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Происшествия

Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда

Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
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Политика

Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера

Харьковский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов о поддержке Минских соглашений и формулы Штайнмайера.
Накануне.Ru 05:34
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
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Шоу-бизнес

В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы

Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Gazeta.SPb вчера в 05:50
Политика

МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии

Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
РБК вчера в 07:43
Общество

Звезда «Солдат» попалась на краже в московском фитнес-центре

Известия 05:23
Общество

Жители Магнитогорска не хотят переезжать в дом, где погибли 39 человек

Доступ1 05:44
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Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским

Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
РБК вчера в 07:24
Политика

Путин пригласил Эрдогана в Россию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 16:13
Политика

Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии

В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
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Футбол

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Общество

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь

Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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АМИТЕЛ 05:10
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В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
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У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине

Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Lenta.ru 06:12
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В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
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Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки

Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

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Жители Архангельска привязали мужчину к столбу и устроили самосуд

Вечерний курьер 01:24
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