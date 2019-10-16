Политика
РИА НовостиПесков оценил исполнение российского гимна в Саудовской Аравии и ОАЭ
К ошибкам в исполнении гимна Российской Федерации в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты все относятся с пониманием, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Екатеринбурге пропала 19-летняя студентка медицинского университета
В Екатеринбурге разыскивается 19-летняя студентка Уральского государственного медицинского университета.
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе
Наука
Новый метод поможет иммунной системе разыскивать опухолевые клетки
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Транспорт
Стала известна дата открытия трассы М-11 Москва-Петербург
Первый замминистра транспорта России Иннокентий Алафинов назвал сроки запуска трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил армию Сирии в гибели двух турецких военных
Накануне сообщалось, что в результате обстрела турецкого города Кызылтеп отрядами самообороны курдов с территории Сирии погибли два человека.
Политика
На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко
Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Происшествия
Тульский «кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие по делу о доставке наркотиков в тульскую исправительную колонию № 6 (ИК-6) лишилось главного вещественного доказательства — кота, с помощью которого предположительно доставлялись запрещенные вещества.
Политика
Харьковский горсовет поддержал формулу Штайнмайера
Харьковский горсовет принял обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной раде и депутатам местных советов о поддержке Минских соглашений и формулы Штайнмайера.
Культура
Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя
Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
Шоу-бизнес
В инстаграме Заворотнюк рассказали о болезни актрисы
Аккаунт был создан для борьбы со сплетнями и слухами о болезни актрисы. Новый пост подтверждает, что Заворотнюк проходила курс лечения.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
Министерство иностранных дел России подтвердило задержание в Белоруссии россиянки Анны Богачевой, которая в прошлом году попала под санкции США.
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Политика
Путин пригласил Эрдогана в Россию
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора пригласил в Россию турецкого лидера Тайипа Эрдогана, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Футбол
«Ман Сити» попросил Зинченко никогда не сдерживать эмоции
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Россиян может ожидать теплый ноябрь, но вероятность этого прогноза пока не выше 67%, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Происшествия
С инструктора взыскали стоимость разбившегося самолета
Минобороны взыскало 12,2 млн рублей с борттехника-инструктора капитана ВВС Юрия Терешина, по вине которого разбился самолет Ан-26, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь
В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Политика
У Госдепа отняли возможность влиять на политику США по Украине
Как сообщается, это произошло в мае, после встречи, на которой были назначены ответственные за американскую политику по Украине.
Происшествия
В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку
Происшествия
Мэр Новочеркасска задержан по подозрению в получении взятки
Глава администрации города Новочеркасска Ростовской области Игорь Зюзин задержан по подозрению в коррупции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Общество
Минюст попросил суд ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции подало в Верховный суд России исковое заявление о ликвидации движения "За права человека" Льва Пономарева, а также исключении сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Политика
В партии Зеленского осудили посещение премьером Украины рок-концерта
В партии "Слуга народа" возмущены посещением премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком концерта, на котором выступала украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна", и ждут от него объяснений, сообщил изданию "Страна.ua" источник в политсиле.
Происшествия