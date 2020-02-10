Политика
Вечерняя МоскваПесков оценил итоги работы правительства Медведева
Ушедший в отставку кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева проделал большую работу. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям сирийской армии
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Армия и оружие
Рядом с колонной американских войск в Ираке прогремел взрыв
Неподалеку от колонны американских военных к югу от Багдада прогремел взрыв, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Адвокат заявил, что у дочери Любови Успенской «диагноз»
Позже Успенская сообщила, что ее дочь покинула Россию.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Футбол
Пеле впал в депрессию из-за операции и стал затворником
Бразильский нападающий Пеле впал в депрессию из-за проблем со здоровьем.
Хоккей
Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх
Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Энергетика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Происшествия
Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38
В региональном центре медицины катастроф РИА Новости рассказали, что количество пострадавших в ДТП с автобусом в Кемеровской области возросло до 38.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Экономика
Минпромторг предлагает с 1 июня начать маркировку молочной продукции
С 1 декабря 2020 года начать обязательную маркировку продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года — продукции со сроком годности менее одного года, сообщает пресс-служба министерства.
Общество
В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды
Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Кино
«Паразиты» получили «Оскар» как лучший иностранный фильм
Кинокартина «Паразиты» («Gisaengchung») южнокорейского режиссера Пон Чун Хо завоевала «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Армия и оружие
США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
Здоровье
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Авто
Brabus занялся выпуском бронированных Mercedes-Benz G-Class
Компания Brabus готовится выпустить бронированный вариант Mercedes-Benz G-Class.
Шоу-бизнес
Организаторы отменили концерты Наргиз в южных городах
Организаторы отменили концерты певицы Наргиз Закировой в Краснодаре и Ростове-на-Дону.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.