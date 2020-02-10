Политика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваПесков оценил итоги работы правительства Медведева

Ушедший в отставку кабинет министров под руководством Дмитрия Медведева проделал большую работу. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:33, Ашберн
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Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
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