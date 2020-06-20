Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВВ Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящий момент находятся "на самом низшем уровне". По мнению пресс-секретаря президента РФ, ситуация идет не на пользу интересам двух стран.
Читать в источнике
Комментировать133

Подробнее о событии

Песков оценил уровень российско-польских отношений

РИА Новости09:55

Песков оценил отношения между Россией и Польшей

RT на русском08:08

В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы

Российская газета07:59

Песков обозначил отношения России и Польши словами «на низшем уровне»

РБК08:03

Песков оценил уровень отношений России и Польши как низший

Известия08:04

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Газета.Ru07:52

Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на самом низшем уровне

ТАСС07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:49, Ашберн
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Коммерсантъ вчера в 13:41
1,3K
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
53
Музыка

Якутский этнический дуэт полюбился судьям на американском шоу талантов

SM News 06:31
1
Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Rambler News Service вчера в 10:19
428
Происшествия

Найдены тела детей, пропавших в Карачаево-Черкесии

19 июня в Карачаево-Черкесии в правом притоке реки Малый Зеленчук найдены тела ранее пропавших детей.
МонаВиста вчера в 06:52
152
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.
ТАСС 02:03
23
Кино

Джон Фавро раскрыл пасхалку с участием Марка Хэмилла в «Мандалорце»

Создатели сериала «Мандалорец» рассказали о пасхалке с Марком Хэммилом, исполнившим роль Люка Скайуокера в серии фильмов «Звездные войны».
Дни24 10:52
1
Культура

Федор Добронравов ушел из Театра сатиры

ТАСС 11:55
11
Общество

Московские власти назвали причину подтоплений в городе

Подтопления в Москве возникли из-за листвы, которая попала в канализацию.
Известия 12:06
155
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
181
Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

Известия 04:56
386
Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Известия 07:24
33
Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
2
Музыка

Артур Пирожков представил в Сети новый трек «Перетанцуй меня»

Российский шоумен и певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, представил в Сети новый трек "Перетанцуй меня".
РИА Новости вчера в 06:15
8
Шоу-бизнес

Брухунова впервые показала совместные фотографии с Петросяном

Девушка опубликовала в Instagram видео, на котором она листает альбом с семейными снимками. Почти на каждой странице - портрет Петросяна.
ТВ Центр вчера в 05:54
63
Общество

Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России новую формулу новогодних каникул, которая не предполагает их сокращения.
9111.ru 10:00
3
Происшествия

В Твери арестовали «вора в законе»

59-летнего "вора в законе" задержали в квартире в одном из домов Заволжского района Твери.
Российская газета 10:00
40
Футбол

«Зенит» открыл счет в матче с ЦСКА

На 3-й минуте матча гостям удалось открыть счет. При подаче Вячеслава Караваева с углового мяч забил защитник Бранислав Иванович.
Piter.tv 12:11
Футбол

Карпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин похвалил футболистов за матч против "Сочи". Напомним, сочинский клуб одержал победу со счетом 10:1.
Газета.Ru 10:43
1
Происшествия

Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми

Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
464
Шоу-бизнес

Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
98
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с Брэдом Питтом.
РИА Новости 03:22
1
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
635
Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Академик, главный кардиохирург Минздрава России, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью РЕН ТВ назвал оптимальный способ оздоровления.
МИР 24 10:41
51
Футбол

Жириновский призвал отменить результат матча «Сочи» – «Ростов»

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура РПЛ «Сочи» — «Ростов».
Metaratings 08:40
5
Футбол

«Спартак» попросил отпустить задержанных болельщиков

Московский "Спартак" обратился к правоохранительным органам Москвы с просьбой отпустить задержанных накануне болельщиков.
Вести.Ru 09:54
82
Футбол

Крылья Советов — Ахмат 2:4

ProstoProSport вчера в 12:57
Гаджеты

Мини-смартфон Unihertz Jelly 2 получил дисплей диагональю 3 дюйма

Дни24 12:30
2
Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
81
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян призналась, что прощала измены

Маргарита Симоньян откровенно ответила на вопросы подписчиков в сети.
Paparazzi.ru вчера в 04:58
17
Как работают Яндекс.Новости?
Северный поток — 2Больше новостей по теме
Главное