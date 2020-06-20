Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и Польши в настоящий момент находятся "на самом низшем уровне". По мнению пресс-секретаря президента РФ, ситуация идет не на пользу интересам двух стран.

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

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