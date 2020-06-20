Политика

RT на русскомRT на русскомПесков оценил отношения между Россией и Польшей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран.
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Песков оценил уровень российско-польских отношений

РИА Новости09:55

Песков оценил отношения между Россией и Польшей

RT на русском08:08

В Кремле назвали отношения России и Польши плохими

Газета.Ru07:52

Песков обозначил отношения России и Польши словами «на низшем уровне»

РБК08:03

В Кремле отметили конфронтационный настрой Варшавы

Российская газета07:59

Песков оценил уровень отношений России и Польши как низший

Известия08:04

Песков заявил, что отношения России и Польши находятся на самом низшем уровне

ТАСС07:41
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Политика

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Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Известия 07:24
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Происшествия

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REGNUM 16:43
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Происшествия

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Футбол

Игроки «Динамо» Каборе и Н’Жье заразились коронавирусом

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Газета.Ru 16:29
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Общество

Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса

В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:24
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Общество

В ПФР рассказали о льготе для граждан, имеющих более 30 лет стажа

«Граждане, имеющие продолжительный трудовой стаж (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет), могут уйти на заслуженный отдых на два года раньше общепринятого пенсионного возраста», — сообщили в ПФР.
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Общество

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Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
Evo-rus.com 13:16
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Происшествия

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Дижон, Франция, 20 июня 2020, 20:45 — REGNUM Четырем задержанным лицам, которые принимали участие в уличных беспорядках во французском городе Дижон, предъявлены обвинения.
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В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения

Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Политика

Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
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Общество

Китай обнародовал геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

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Футбол

Карпин поделился эмоциями от матча «Ростова» с «Сочи»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Сочи» (1:10), в котором за ростовскую команду выступали молодые игроки академии клуба.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
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Стоит ли покупать полноприводный кроссовер после 150 тысяч пробега

Именно поэтому водители порой задумываются, нужно ли приобретать такой автомобиль, особенно при условии, что его пробег достигает 150 тысяч километров.
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Число заражений коронавирусом на планете превысило 8,5 млн

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире составило 8 525 042, увеличившись за сутки на 138 980.
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Найден биомаркер продолжительности жизни

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Российские эскимосы оценили оскорбительность мороженого «эскимо»

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Минюст США заявил об уходе прокурора, который вел дело адвоката Трампа

Заявление об уходе с поста федерального прокурора США по Южному округу Нью-Йорка Джеффри Берман, который готовил обвинение против адвоката президента США Руди Джулиани, опубликовал минюст США 19 июня, сообщает The New York Times.
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Появился промо-ролик передачи «Поедем, поедим» о Курске

В конце мая Курскую область посетила съемочная группа программы "Поедем, поедим".
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В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19.
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Новый файтинг Injustice: Gods Among Us раздают бесплатно в Steam

Файтинг под названием Injustice: Gods Among Us является усовершенствованной версией одноименного продукта, представленного публике еще в 2013 году, сообщают представители компании WB Games.
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