Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили принятие Киевом формулы Штайнмайера

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что все участники контактной группы в Минске согласовали формулу Штайнмайера для её имплементации в украинское законодательство.
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Песков назвал подписание «формулы Штайнмайера» важным шагом на пути реализации договорённостей

Парламентская газета07:09

Кремль оценил подписание «формулы Штайнмайера»

РБК06:58

В Кремле назвали позитивным фактом подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

ТАСС06:39

В Кремле оценили подписание Украиной «формулы Штайнмайера»

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В Кремле прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера»

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Песков прокомментировал ситуацию с саммитом «нормандской четвёрки»

RT на русском06:21

В Кремле рассчитывают, что контактная группа по Украине согласует «формулу Штанмайера»

Эхо Москвывчера в 01:16
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Lenta.ru вчера в 21:13
Политика

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Главы самопровозглашенных республик назвали документ признанием Киевом права Донбасса самостоятельно решать свою судьбу и попросили президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать условия».
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Транспорт

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Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru 05:22
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Газета.Ru 01:37
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От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

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ТАСС вчера в 10:04
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Напавшему на сотрудника СК предъявили обвинение

Известия 06:01
Политика

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Факт согласования «формулы Штайнмайера», который произошел 1 октября в Минске, является исключительно техническим шагом, заявил 2 октября лидер пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.
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РИА Новости 30 сентября в 10:23
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Строительство "Северного потока — 2" может быть завершено через полтора месяца.
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Спорт-Экспресс 07:19
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Режиссера Марка Захарова провожают в последний путь в театре "Ленком". Церемония прощания продлится четыре часа.
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Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова».
Lenta.ru 06:49
Политика

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Главным претендентом на пост директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал начальник управления «Л» генерал-лейтенант Вадим Баланин.
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Музыка

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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Происшествия

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Бывший специалист по программному обеспечению в американской компании Yahoo 34-летний Рейес Дэниэл Руис признался, что использовал свой рабочий доступ для взлома около 6 тысяч учетных записей пользователей сервиса, сообщается в пресс-релизе на сайте минюста США.
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