Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПесков оценил поездку Путина в Коммунарку фразой «это в его стиле»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил поездку главы государства Владимира Путина в больницу в московском районе Коммунарка, где лежат зараженные коронавирусом, фразой «это в его стиле».
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Дмитрий Песков
Как правило, приезду президента куда-то предшествуют подготовительные работы, приезд передовой группы. Сейчас мы ехали без подготовки вообще.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:49

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В Китае остановили распространение коронавируса

Власти Китая констатировали, что распространение эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в целом остановлено.
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Религия

Патриарх Кирилл призвал не ходить в храмы

Предстоятель Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих соблюдать предписания властей, обнародованные в связи с распространением коронавируса, и не ходить в храмы.
Lenta.ru 05:35
Общество

Число погибших от коронавируса в России выросло до девяти человек

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Россиянам не рекомендуется ездить на дачу. В Роспотребнадзоре родителям рекомендовали минимизировать контакты детей с окружающими.
Мой Брянск вчера в 03:42
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания в России пандемии коронавируса

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения коронавируса в России снизится в конце апреля-начале мая, пишет Вечерний курьер.
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Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок

Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Красная весна 03:03
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
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Инфекционное отделение в Каменской ЦГБ работает в штатном режиме

Don24 27 марта в 09:49
Общество

Захарова призвала граждан РФ за рубежом уважать свою страну и народ

Москва, 29 марта 2020, 15:18 — REGNUM О просьбах состоятельных граждан России, проживающих за рубежом, которые массово обращаются по поводу эвакуции их на родину, рассказала 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Facebook.
REGNUM 08:18
Общество

Четыре пациента с коронавирусом скончались в России за сутки

Москва, 29 марта 2020, 11:46 — REGNUM За последние сутки четыре человека, заболевшие коронавирусной инфекцией, ушли из жизни.
REGNUM 04:46
Общество

Резцова призналась, что не соблюдает карантин

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова сообщила, что не соблюдает карантин и навещает родственников.
РИА Новости 09:30
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Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

ТАСС 07:29
Общество

Жириновский призвал Лукашенко остановить соревнования в Белоруссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко остановить все спортивные мероприятия в стране, передает "Спорт-Экспресс".
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В ходе премьеры смартфонов линейки P40 компания Huawei анонсировала EMUI 10.1.
RuNews24.ru вчера в 15:38
Экономика

СМИ сообщили о просьбе Минпромторга отменить НДС для фирм потребрынка

Глава Минпромторга России Денис Мантуров предложил отменить на полгода начисление НДС для предприятий потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.
RT на русском 10:25
Здоровье

Описан худший сценарий эпидемии коронавируса

Отмечается, что игнорирование всех мер безопасности привело бы к худшему развитию эпидемии коронавируса и заражению семи миллиардов человек.
Lenta.ru 27 марта в 08:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко показали лицо младшей дочери

В ответ Костенко разместила у себя в блоге семейное фото, где показала также лицо младшей дочери - Евы.
Paparazzi.ru 07:57
Авто

Почему масло в двигателе надо менять раньше, чем требует производитель

АвтоВзгляд вчера в 01:25
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Второй случай коронавирусной инфекции подтверждён в Иркутской области

Второй случай коронавирусной инфекции официально подтверждён в Иркутской области у мужчины, приехавшего из Испании и 10 суток находившегося на самоизоляции, сообщили ИА «ИрСити» 29 марта в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 09:34
Общество

В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы

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Общество

Власти назвали процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Ранее власти Москвы обязали граждан старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями перейти в режим самоизоляции до 14 апреля.
РБК 07:46
Общество

В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

Газета.Ru 08:25
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $25 за баррель

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE упала на 6,19% - до $24,71 за баррель, следует из данных торговой площадки.
ТАСС 27 марта в 09:56
Политика

Песков рассказал, как готовилось обращение Путина

Сложившуюся в стране ситуацию пресс-секретарь Путина назвал беспрецедентной.
Вести.Ru 06:38
Культура

Польский композитор Кшиштоф Пендерецкий умер

Польский композитор Кшиштов Пендерецкий умер, об этом сообщила семья композитора, 29 марта передает еженедельная газета Wprost.
Красная весна 03:20
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Общество

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Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Агентство Москва 03:34
Общество

Спецпоезд с украинцами из Москвы прибыл в Киев

Утром в воскресенье, 29 марта, в Киев прибыл спецпоезд, на котором из Москвы вывезли граждан Украины.
Московский Комсомолец 03:04
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Актриса Таисия Вилкова вышла замуж

Звезда фильма «Гоголь» и сериала «Деффчонки» Таисия Вилкова вышла замуж.
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