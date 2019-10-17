Политика
ТВ ЦентрПесков оценил приглашение Путина на саммит G7
Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
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с чего всё началось
В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфакс14:05
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Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
Molnet.ru вчера в 08:40
Культура
Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга
Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания 15:47
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Lenta.ru 01:41
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° 13:05
Футбол
«Спорт-Экспресс»: арбитр Галимов прошел проверку на детекторе лжи
Последний раз в ФНЛ Галимов работал в апреле. В мае 2018 года проверку на полиграфе проходил азовский судья Артем Чистяков.
Бомбардир.ру 14:26
Авто
Сахалинцев приглашают на автогонки
Автогонки Импульс состоятся на Сахалине. Они пройдут на аэродроме Пушистый .
АСТВ 21:47
Происшествия
Теракт в стиле 11 сентября предотвращен во Франции
Во Франции полиция арестовала подозреваемого в подготовке теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, произошедшей 11 сентября 2001 года.
Российская газета 17:59
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
РБК 11:59
Кино
Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии
Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии.
КиноПоиск 11:09
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Происшествия
В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу
17 октября в Новосибирске в туалете школы микрорайона ОбьГЭС было найдено тело 15-летней школьницы.
МонаВиста 04:31
Общество
Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве
Газета.Ru 16:42
Футбол
Драка в ВИП-ложе произошла во время матча между Украиной и Португалией
Во время матча квалификации чемпионата Европы 2020 года между украинской и португальской командами в ВИП-ложе произошёл конфликт между главой Федерации футбола Украины Андреем Павелко, президентом киевского «Динамо» Игорем Суркисом и его братом, почётным членом УЕФА Григорием Суркисом.
News.ru 14:04
Шоу-бизнес
Волочкова показала пышный бюст в платье с глубоким декольте
На снимках 43-летняя танцовщица предстала в нежно-бирюзовом платье в пол с глубоким декольте.
Комсомольская правда 19:25
Общество
Микробиолог Чарльз Герб назвал самое грязное место в квартире
Южный Федеральный 09:20
Футбол
Сергей Семак: «Шомуродов играет просто блестяще»
Главный тренер «Зенита» на пресс-конференции перед матчем с «Ростовом» рассказал о состоянии футболистов, вернувшихся из сборных, особо отметил форварда дончан Элдора Шомуродова и высказался об операции Малкома Невероятная роскошь и эмоции.
Спорт-Экспресс 16:35
Политика
Посольство США объяснило поездку дипломатов в Северодвинск
17 октября представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства США в Москве постоянно пытаются проникнуть в закрытые районы России и пренебрегают требованиями нотификации.
Lenta.ru 17:35
Политика
Глава СПЧ Михаил Федотов покинет свой пост
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов покинет свой пост в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе, рассказал РБК близкий к руководству совета источник.
РБК 07:07
Происшествия
Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы
Двое жителей Кунашира в пятницу попали в больницу после нападения медведицы, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
РИА Новости 21:42
Армия и оружие
Трамп заявил о «полном контроле» над ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о "полном контроле" над террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС 19:58
Происшествия
Убийца 9-летней девочки из Саратова ранее изнасиловал девушку
Misanec.ru 14 октября в 19:59
Политика
В США объяснили приостановку помощи Украине
Решение Вашингтона о приостановке помощи Киеву связано с коррупцией на Украине и нежеланием других стран оказывать такую поддержку.
ТК Звезда 22:02
Экономика
Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ
Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru 04:28
Экономика
Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
Ведомости 16:16
Хоккей
СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»
В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb 19:14