Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПесков оценил приглашение Путина на саммит G7

Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
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с чего всё началось

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс14:05

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В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

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Песков оценил вероятность визита Путина на гольф-поле Трампа

URA.Ru15:00

Песков: в Кремле оценят приглашение США на G7

RT на русском14:25

Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7

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В Кремле «с удовольствием» изучат американское приглашение Путину на саммит G7

Росбалт14:44

В Белом доме допускают, что Владимира Путина пригласят на следующий саммит G7

Эхо Москвы13:31

Песков ответил на слова Белого дома о возможности пригласить Путина на G7

РБК14:10
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В Новосибирске в туалете школы нашли мертвой школьницу

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