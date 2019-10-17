Политика

ТВ ЦентрТВ ЦентрПесков оценил приглашение Путина на саммит G7

Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
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с чего всё началось

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфаксвчера в 14:05

Подробнее о событии

Песков прокомментировал высказывания в Белом доме об участии России в G7

РИА Новостивчера в 17:30

В Кремле готовы рассмотреть приглашение Путина на саммит G7

Интерфаксвчера в 14:05

В Кремле «с удовольствием» изучат американское приглашение Путину на саммит G7

Росбалтвчера в 14:44

Песков: в Кремле оценят приглашение США на G7

RT на русскомвчера в 14:25

Кремль «с удовольствием» рассмотрит приглашение Путина на саммит G7

Московский Комсомолецвчера в 14:21

Песков ответил на слова Белого дома о возможности пригласить Путина на G7

РБКвчера в 14:10

Песков оценил вероятность визита Путина на гольф-поле Трампа

URA.Ruвчера в 15:00
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Происшествия

В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома

РИА Новости 02:18
Здоровье

Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
МедиаПоток вчера в 05:27
Общество

SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram

В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
РБК 03:00
Происшествия

В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки

RT на русском вчера в 01:49
Общество

В России упростили взыскание долгов с дачников

Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM вчера в 01:04
Спорт

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мечеть Бадшахи в Пакистане

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, венценосная чета встретилась с главным министром провинции Усманом Буздаром, а также посетила мечеть Бадшахи (мечеть падишаха) — вторую по величине в Пакистане.
REGNUM 02:45
Политика

Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit

В четверг, 17 октября, на саммите в Брюсселе страны Европейского союза одобрили обновленное соглашения по Brexit.
Комсомольская правда вчера в 14:47
Экономика

Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ

Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Газета.Ru вчера в 04:28
Армия и оружие

Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Известия вчера в 20:20
Общество

Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей

По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Известия вчера в 12:37
Политика

МИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов

В четверг, 17 октября, Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Профиль вчера в 05:44
Происшествия

В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку

"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
РИА Новости 02:57
Происшествия

Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили

В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
РБК 01:51
Происшествия

На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины

Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Шоу-бизнес

Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров

Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
ОК! вчера в 11:43
Кино

Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»

Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
РИА Новости вчера в 08:41
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова родила Тимати сына

Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости 16 октября в 11:53
Происшествия

Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Культура

Алена Апина ответила на критику нового откровенного клипа

Отечественная 55-летняя певица Алена Апина решила ответить хейтерам на критику ее нового откровенного клипа.
Актуальные Новости 03:19
Космос

В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars

Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Ридус вчера в 04:53
Происшествия

На двоих жителей Курил напала медведица

На двоих жителей Курил напала медведица.
Известия 00:18
Политика

Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Музыка

Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора

В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru вчера в 06:01
Здоровье

Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru вчера в 17:54
Общество

Россияне едят слишком много яиц

В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Lenta.ru 00:43
Политика

Министр энергетики США подал в отставку

Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:29
Футбол

Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Чемпионат вчера в 14:11
Происшествия

Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы

Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.
Газета.Ru 03:06
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