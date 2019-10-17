Политика
ТВ ЦентрПесков оценил приглашение Путина на саммит G7
Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.
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с чего всё началось
В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Интерфаксвчера в 14:05
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Кремль «с удовольствием» рассмотрит приглашение Путина на саммит G7
Московский Комсомолецвчера в 14:21
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Происшествия
В Красноярске загорелась шахта лифта жилого дома
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Общество
SEC попросила суд не рассматривать заявление Telegram
В электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк поступили новые документы, согласно которым Комиссия по ценным бумагам и биржам США настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу, а не удовлетворять ходатайство юристов Telegram с просьбой о переносе на более поздний срок запуска сети TON.
Происшествия
В Новосибирске в школе обнаружили тело девочки
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Спорт
Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мечеть Бадшахи в Пакистане
По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, венценосная чета встретилась с главным министром провинции Усманом Буздаром, а также посетила мечеть Бадшахи (мечеть падишаха) — вторую по величине в Пакистане.
Политика
Главы Евросоюза одобрили сделку по Brexit
В четверг, 17 октября, на саммите в Брюсселе страны Европейского союза одобрили обновленное соглашения по Brexit.
Экономика
Из-за нового налога в России могут резко вырасти тарифы ЖКХ
Член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло заявил, что поскольку теплоснабжение оплачивается по тарифам, введение этого налога скажется на стоимости услуг ЖКХ, вызовет удорожание продукции металлургов, увеличит стоимость транспортных услуг и в конечном итоге ускорит темпы инфляции.
Армия и оружие
Песков прокомментировал соглашение США и Турции по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение США и Турции по прекращению военной операции Сирии на 120 часов.
Общество
Замначальника Генштаба ВС России обвинили в хищении 2 млрд рублей
По данным телеканала, генерал-полковник подозревается в хищении более 2 млрд рублей на госзакупках.
Политика
МИД направит ноту США из-за снятых с поезда американских дипломатов
В четверг, 17 октября, Министерство иностранных дел России направит посольству США ноту в связи с инцидентом с американскими дипломатами, которых сняли с поезда в Северодвинске.
Происшествия
В Москве задержали шефа полиции района Дорогомилово за взятку
"Семнадцатого октября в Москве при получении от гражданина 3,5 миллионов рублей задержаны заместитель начальника ОМВД – начальник полиции, а также его заместитель – начальник отдела уголовного розыска", - сказано в релизе.
Происшествия
Сына наркобарона Коротышки задержали и почти сразу отпустили
В мексиканском городе Кульякан был задержан и спустя некоторое время отпущен Овидио Гусман — сын наркобарона Хоакина Гусмана, известного как Коротышка.
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
Шоу-бизнес
Видео с Рианной в бикини набрало более 10 миллионов просмотров
Певица опубликовала на своей странице в инстаграме видео, которое всего за десять часов собрало десять миллионов просмотров.
Кино
Барабанщик Queen ответил критикам фильма «Богемская рапсодия»
Барабанщик Queen Роджер Тейлор ответил авторам критических отзывов о картине "Богемская рапсодия", сообщает NME.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису
Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
Культура
Алена Апина ответила на критику нового откровенного клипа
Отечественная 55-летняя певица Алена Апина решила ответить хейтерам на критику ее нового откровенного клипа.
Космос
В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars
Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Происшествия
На двоих жителей Курил напала медведица
На двоих жителей Курил напала медведица.
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Общество
Россияне едят слишком много яиц
В среднем один россиянин съедает 280 яиц в год. Это превышает рекомендованную норму в 260 яиц на 8 процентов.
Политика
Министр энергетики США подал в отставку
Министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Футбол
Черчесов: могу назвать три версии возможного спада в игре Чалова
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре форварда ЦСКА Фёдора Чалова.
Происшествия
Четверо арестантов «Матросской тишины» госпитализированы
Четверо заключенных московского следственного изолятора "Матросская тишина" (СИЗО-1) направлены в городскую больницу с признаками сильного опьянения.