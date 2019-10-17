В Кремле "с удовольствием" ознакомятся с "формулировкой приглашения" России на саммит G7 в Вашингтоне, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Саммит "Большой семерки" в 2020 году пройдет 10—12 июня в Майами. Там расположен курорт, принадлежащий президенту США Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявили, что не исключают возможности приглашения Владимира Путина на саммит G7 в Вашингтоне.

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