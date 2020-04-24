Энергетика
REGNUMПесков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ России
Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономисты Deutsche Bank заявили, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) Минфина РФ сможет быть стабилизирующим фактором для российской экономики чуть более двух лет.
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Сейчас все подсчеты, все прогнозы на следующие два года нужно воспринимать с огромным допуском. Существуют такие расчеты, существуют другие расчеты - два года, четыре года, шесть лет и так далее. Их нужно воспринимать с большим допуском.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИнтерфакс 06:34
с чего всё началось
Ликвидные резервы Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфина могут быть исчерпаны чуть более чем за два года, если все это время российская нефть Urals будет стоить $15 за баррель.РБКвчера в 17:00
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Комментарии
Общество
В Ростовской области умер первый пациент с коронавирусом
Пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ростовской области, это первый случай смерти заразившегося коронавирусом в регионе, сообщили в пятницу журналистам в Минздраве области.
ТАСС 08:28
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Политика
Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии
Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири 06:04
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Футбол
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Вячеслав Малафеев — один из немногих футболистов, кто сумел добиться успеха за пределами спорта.
Фонтанка.Ру 03:03
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Политика
Путин: Автодилеры откроются одними из первых
Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Росбалт 08:51
Общество
В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Киберспорт
Команда Соннейко выиграла свой дебютный матч за Ninjas in Pyjamas
Pushka League пройдет с 23 апреля по 12 мая в онлайне. На турнире 14 команд разыграют между собой 250 тысяч долларов.
Cyber.sports.ru вчера в 15:19
Общество
Кто чаще всего нарушает режим самоизоляции в Москве
Родители с детьми и подростки чаще остальных нарушают режим самоизоляции, введенный в Москве из-за коронавируса.
ТВ Центр 06:20
Здоровье
Мурашко заявил об увеличении выпуска лекарств от коронавируса
Объемы выпуска лекарств для лечения коронавируса увеличены в разы.
Известия 07:30
Общество
Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Футбол
«Барса» предложила «Тоттенхэму» Умтити и Семеду в обмен на Ндомбеле
По информации источника, за Ндомбеле «Барселона» предложила защитников Самюэля Умтити и Нелсона Семеду.
Sports.ru 08:54
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv вчера в 09:21
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Политика
Саакашвили опроверг желание участвовать в выборах
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили опроверг желание участвовать в местных выборах осенью.
Lenta.ru 06:38
Общество
Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Ведомости 07:51
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Политика
Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее
Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Происшествия
В Крыму разыскивают 200 человек, въехавших на полуостров
Общее число заражённых коронавирусом в Крыму на 24 апреля – 57 человек, выздоровели 29 из них.
Вести.Севастополь 05:00
Общество
Попова призвала не нарушать режим самоизоляции на майских праздниках
Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно.
ТАСС 07:33
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57