Энергетика

Газета.RuГазета.RuDeutsche Bank спрогнозировал сроки исчерпания резервов ФНБ

Ресурсов Фонда национального благосостояния России может хватить на 2 года при цене нефти в $15 за баррель.
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Deutsche Bank предупредил о риске исчерпания средств ФНБ через два года

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