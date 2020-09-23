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Известия
Известия

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном

Накануне французское издание обнародовало детали разговора лидеров по ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального.В источнике
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РИА Новости

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном

РИА Новости09:07
Коммерсантъ

Кремль заявил о неточности формулировок в пересказе Le Monde разговора Путина и Макрона

Коммерсантъ06:34
URA.Ru

В Кремле оценили содержание «слитого» разговора Путина и Макрона

URA.Ru05:52
Интерфакс

В Кремле не поверили, что Париж «слил» газете разговор о Навальном

Интерфакс06:10
Lenta.ru

Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Lenta.ru05:57
ТАСС

Песков: Елисейский дворец не мог передать в СМИ запись беседы Путина и Макрона

ТАСС06:20
РБК

Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

РБК05:45

Аксенов поручил расследовать отказы в госпитализации с пневмонией

«По каждому обращению, где люди с тяжёлыми пневмониями жалуются, что их не госпитализируют, персонально мне каждый день докладываете в телефонном режиме», – дал поручение министру здравоохранения республики Игорю Чемоданову Сергей Аксёнов.
Вести.Севастополь04:22
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МИД осудил заявления Зеленского о стремлении России к переделу мира

Россия отвергает и осуждает фантасмагорические заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва стремится к переделу мира, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
РИА Новости10:11

Более 20 кораблей ВМФ РФ заблокировали в Черном море суда НАТО

По информации издания «Актуальные новости», силами Военно-морского флота России при приближении к границам России были заблокированы в акватории Черного моря три боевых корабля, принадлежащих странам-участницам НАТО.
Topdaynews.ru04:38
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Реставраторов петербургской консерватории вывезли в Москву для ареста

Как стало известно «Форпосту» в среду, 23 сентября, накануне сотрудники центрального аппарата Следственного комитета РФ вывезли из Петербурга в Москву генерального директора реставрационной компании «Меандр» Елену Завадскую, а также бизнесмена Евгения Ярмоша, которого считают имеющим отношение к данному предприятию.
Форпост Северо-Запад10:04

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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Le Monde раскрыла содержание разговора Путина и Макрона о Навальном

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном в середине сентября призвал обратить внимание и на другие версии инцидента с Алексеем Навальным, сообщает газета Le Monde со ссылкой на свои источники.
РИА Новости18:19
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Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.
Ведомости07:52
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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