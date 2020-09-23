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Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном

Накануне французское издание обнародовало детали разговора лидеров по ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального.В источнике
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Коммерсантъ

Кремль заявил о неточности формулировок в пересказе Le Monde разговора Путина и Макрона

Коммерсантъ06:34
ТАСС

Песков: Елисейский дворец не мог передать в СМИ запись беседы Путина и Макрона

ТАСС06:20
РБК

Песков заявил о неточностях в статье о «версии Путина» про отравление

РБК05:45
Интерфакс

В Кремле не поверили, что Париж «слил» газете разговор о Навальном

Интерфакс06:10
Lenta.ru

Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном

Lenta.ru05:57
URA.Ru

В Кремле оценили содержание «слитого» разговора Путина и Макрона

URA.Ru05:52
РИА Новости

Кремль прокомментировал статью про разговор Путина с Макроном о Навальном

РИА Новости06:12

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Тихановская отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Бывший кандидат на пост главы белорусского государства Светлана Тихановская в день инаугурации президента республики заявила, что отныне не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Взгляд.ру07:44
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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У майнинга в РФ появился шанс защитить новые проекты от роста НДПИ

Андрей Белоусов поддержал просьбу бизнеса защитить от повышения НДПИ новые проекты в майнинге, внеся поправки в механизмы СПИК (специальный инвестиционный контракт) и СЗПК (соглашения о защите и поощрении капиталовложений).
Интерфаксвчера в 14:27

Путин назвал обоснованным повышение НДФЛ для людей с высоким доходом

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета Федерации назвал решение о повышении ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для жителей с высокими доходами нравственно обоснованным.
Ведомости07:29
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Открыто движение в Самару по новой развязке трассы М-5

Новая трасса проходит над существующим участком федеральной дороги М-5 и железнодорожным путепроводом — там и без того высокая интенсивность движения, пересекается транспорт из Тольятти и поток грузовиков.
Самарская газета07:38
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В Петербурге зафиксировано наибольшее число автоугонов

Лидером страны по количеству угонов автомобилей в период пандемии стал Санкт-Петербург, говорится в отчете по результатам анализа обращений клиентов по каско в связи с угоном их транспортных средств с марта по август 2020 года.
SpeedMe07:15

В PS Store началась распродажа японских игр со скидками на Persona 5 Royal, Nioh 2 и серию Yakuza

Официальный блог PlayStation объявил о старте в цифровом магазине PlayStation Store распродажи «Хиты Японии» — как можно догадаться по названию, акция посвящена играм, произведённым на территории Страны восходящего солнца.
3DNews05:40