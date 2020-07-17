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РИА НовостиРИА Новости

Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине.
С чего всё началось

Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений

Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
РИА Новости05:53
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Песков: работа Киева по линии помощников лидеров «нормандской четверки» разочаровывает

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Кремль назвал последствия возможного отказа Киева от Минских соглашений

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Все пункты Минских соглашений прописаны однозначно, заявил Песков

РИА Новости05:59
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РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Фотографии встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств нескольких предпринимателей, с Андреем Кареповым, фигурантом того же дела, опубликовал канал РЕН ТВ 16 июля.
Известиявчера в 12:47
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Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ruвчера в 08:35
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Суд в Москве арестовал еще трех человек по делу о торговле детьми

Басманный суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, повлекшей по неосторожности смерть младенца, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новостивчера в 13:59
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Собянин заявил о созданном в Москве «запасе прочности» перед эпидемией

Приостановка работы кафе, ресторанов и торговых предприятий затронула каждого москвича, при этом в последние годы Москве удалось создать «запас прочности» на случай кризиса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радио «Комсомольская правда».
РБК04:32
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Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости15 июля в 08:28
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ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и сотрудники материаловедческого предприятия Роскосмоса "Композит" получили патент на новое защитное покрытие из модифицированного сульфата бария, которое помогает защитить космические аппараты от перегрева, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск15 июля в 02:40
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В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК22:51
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Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье

Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.
РИА Новости02:02
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