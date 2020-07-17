Песков оценил реализацию Киевом Минских соглашений
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжает последовательную линию, чтобы вместе с ФРГ и Францией использовать свою часть влияния на Киев для реализации минских соглашений.В источнике
Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации на Украине.
С чего всё началось
Песков назвал возможные последствия отказа Киева от Минских соглашений
Отказ Киева от выполнения минских соглашений может отбросить от перспектив урегулирования в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
РИА Новости05:53
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