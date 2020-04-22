Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с мировыми ценами на нефть сейчас нелёгкая, но её не нужно оценивать по одному дню или неделе.

Песков оценил ситуацию с мировыми ценами на нефть

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