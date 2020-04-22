Коронавирус
REGNUMПесков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты
Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Технологии
Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
Происшествия
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму
В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
Политика
Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса
По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
Украина продлила карантин до 11 мая
Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель
Стоимость российской нефти марки Urals с учётом поставки в Европу снизалась ниже 12 долларов за баррель.
Наша версия 08:18
Происшествия
Генпрокурору пожаловались на сына его предшественника
Адвокаты утверждают, что обвиняемые не могли нанести материального вреда РЖД, поскольку общество не считает себя потерпевшей стороной, подозревая, что в их деле мог быть заинтересован сын экс-генпрокурора Артем Чайка.
Коммерсантъ 03:42
Политика
Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд
Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
Общество
В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России
Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
Игры
Microsoft зарегистрировала логотип Xbox Series X
Игромания.ру 07:22
Хоккей
Агент посетовал на сложность трудоустройства хоккеистов в КХЛ
Хоккейный агент Сергей Паремузов признался, в нынешнее межсезонье сложно найти работу для своих клиентов. Слова специалиста передаёт «РБК».
ГЛАС.RU 06:00
Экономика
Регионы не осваивают выделенные средства для больниц
Регионы России медленно осваивают выделенные федеральным центром средства для оснащения больниц необходимыми препаратами и медикаментами.
Ёлдаш 08:08
Религия
Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса
Территория новостей вчера в 09:30
Здоровье
Главврач Белогорской больницы отстранен от должности
Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
Экономика
Производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, в письме, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, попросили власти о дополнительных мерах поддержки, пишут "Ведомости".
Инфорос вчера в 05:12
Наука
Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом
Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
Шоу-бизнес
Брежнева снялась в эротической фотосессии у себя дома
Брежнева снялась в эротической фотосессии у себя дома Певица опробовала новый формат работы в кадре.
Экспресс газета 08:12
Шоу-бизнес
«Кристина помогает»: отец Орбакайте раскрыл размер своей пенсии
Всего через день свой юбилей праздновал ее бывший супруг и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас.
Киноафиша России 07:17
Экономика
«Мечел» продал Эльгинское месторождение
«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
Культура
«Маска» стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года
Шоу вторую неделю подряд удерживает первую позицию среди телезрителей от 14 до 44 лет с долей 16,5% и рейтингом 4,1%. На этот раз «Маска» опередила голливудский хит «Гарри Поттер и узник Азкабана» на телеканале «СТС».
НТВ вчера в 11:17
Происшествия
В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ
В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
Здоровье
В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали
В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
Политика
Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом
Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
Общество
Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди
Как сообщает ToDay News Ufa, Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен в том, что не нужно смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 05:30
Происшествия
В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом
Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25