Коронавирус

REGNUMREGNUMПесков оценил ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

Москва, 22 апреля 2020, 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В Кремле рассказали об истерике из-за нехватки средств защиты у врачей

Московский Комсомолец06:03

Песков увидел истерику на фоне данных о нехватке средств защиты у врачей

РБК06:39

В Кремле оценили ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

RT на русском06:19

Песков прокомментировал сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Life.ru06:09

Кремль прокомментировал ситуацию с обеспечением врачей средствами защиты

ТАСС06:43

В Кремле прокомментировали сообщения о нехватке средств защиты для врачей

РИА Новости05:59

Кремль отреагировал на сообщения о нехватке средств защиты для врачей

Lenta.ru05:51
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Технологии

Вирусолог спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса не остановится до тех пор, пока большая часть населения планеты не переболеет им. Об этом в среду, 22 апреля, заявил вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета (КФУ) Владимир Оберемок.
Известия 08:28
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Происшествия

Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин найден мертвым в Крыму

В Ялте найден мертвым пропавший месяц назад заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 08:00
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 20 апреля в 07:25
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ 06:47
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Происшествия

МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских

МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
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Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
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Общество

Украина продлила карантин до 11 мая

Правительство Украины продлило до 11 мая действующий в стране карантин в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Коммерсантъ 08:27
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Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Актриса Анастасия Заворотнюк выписана из больницы домой на время карантина.
Газета.Ru 05:35
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Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала ниже $12 за баррель

Стоимость российской нефти марки Urals с учётом поставки в Европу снизалась ниже 12 долларов за баррель.
Наша версия 08:18
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Происшествия

Генпрокурору пожаловались на сына его предшественника

Адвокаты утверждают, что обвиняемые не могли нанести материального вреда РЖД, поскольку общество не считает себя потерпевшей стороной, подозревая, что в их деле мог быть заинтересован сын экс-генпрокурора Артем Чайка.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Зеленский сообщил о решении ЕК выделить Украине €1,2 млрд

Европейская комиссия приняла решение выделить Киеву финансирование в размере €1,2 млрд.
Инфорос 07:25
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Общество

В Минздраве выступили за продление ограничительных мер в России

Москва, 22 апреля 2020, 14:20 — REGNUM Действующие в настоящее время в России ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса необходимо продлить и на майские праздники, заявил 22 апреля главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения РФ Николай Брико.
REGNUM 07:40
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Игры

Microsoft зарегистрировала логотип Xbox Series X

Игромания.ру 07:22
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Хоккей

Агент посетовал на сложность трудоустройства хоккеистов в КХЛ

Хоккейный агент Сергей Паремузов признался, в нынешнее межсезонье сложно найти работу для своих клиентов. Слова специалиста передаёт «РБК».
ГЛАС.RU 06:00
Экономика

Регионы не осваивают выделенные средства для больниц

Регионы России медленно осваивают выделенные федеральным центром средства для оснащения больниц необходимыми препаратами и медикаментами.
Ёлдаш 08:08
Религия

Настоятель собора в Москве Александр Агейкин умер от коронавируса

Территория новостей вчера в 09:30
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Здоровье

Главврач Белогорской больницы отстранен от должности

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на Ольгу Власову. Ранее она занимала должность заместителя.
ИА Порт Амур 06:09
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Экономика

Производители попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Представители союзов, объединяющих производителей продуктов питания, в письме, направленном на имя премьер-министра Михаила Мишустина, попросили власти о дополнительных мерах поддержки, пишут "Ведомости".
Инфорос вчера в 05:12
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Наука

Назван самый вероятный путь заражения коронавирусом

Как выяснили специалисты, серьезные вспышки коронавируса были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях, а это свидетельствует, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
РИА Новости 02:59
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Экономика

В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 06:02
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Шоу-бизнес

Брежнева снялась в эротической фотосессии у себя дома

Брежнева снялась в эротической фотосессии у себя дома Певица опробовала новый формат работы в кадре.
Экспресс газета 08:12
Шоу-бизнес

«Кристина помогает»: отец Орбакайте раскрыл размер своей пенсии

Всего через день свой юбилей праздновал ее бывший супруг и отец Кристины Орбакайте Миколас Орбакас.
Киноафиша России 07:17
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Экономика

«Мечел» продал Эльгинское месторождение

«Мечел» объявил о продаже Эльгинского угольного комплекса и подписании соглашения с крупнейшими банками-кредиторами в лице Газпромбанка и ВТБ о продлении срока погашения долга по кредитным линиям до 10 лет.
Коммерсантъ 07:03
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Культура

«Маска» стала лучшим шоу на российском телевидении за 3 года

Шоу вторую неделю подряд удерживает первую позицию среди телезрителей от 14 до 44 лет с долей 16,5% и рейтингом 4,1%. На этот раз «Маска» опередила голливудский хит «Гарри Поттер и узник Азкабана» на телеканале «СТС».
НТВ вчера в 11:17
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Происшествия

В московском КТ-центре умерла женщина с симптомами ОРВИ

В одном из столичных центров компьютерной томографии скончалась женщина, обратившаяся для диагностики, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 06:56
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Здоровье

В Башкирии в РКБ имени Куватова пациенты плакали

В Башкирии в РКБ имени Куватова плакали пациенты эндокринологического отделения.
Общественная электронная газета 06:32
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Политика

Зеленский назвал майские праздники вызовом в борьбе с коронавирусом

Следующим вызовом для Украины в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 станут майские праздники, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе совещания с правительством.
RT на русском 07:56
2
Общество

Глава ВОЗ заявил, что худшее по коронавирусу впереди

Как сообщает ToDay News Ufa, Тедрос Гебреисус, глава ВОЗ, уверен в том, что не нужно смягчать карантинные меры.
ToDay News Ufa 05:30
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Происшествия

В Петербурге рассказали об умерших пациентах с коронавирусом

Еще два скончавшихся пациента с коронавирусом в Санкт-Петербурге были старше 80 лет, они страдали хроническими заболеваниями, третьему было 45 лет, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 11:59
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Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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