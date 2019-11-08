Политика
Rambler News ServiceПесков оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, передает «РИА Новости».
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НАТО, скажем так, живо или мертво и какие части тела у этого альянса находятся в коматозном состоянии - это не нам решать, мы не патологоанатомы.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:50
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«Не патологоанатомы»: Кремль отреагировал на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Национальная служба новостей05:03
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:42, Ашберн
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
Газета.Ru 06:20
Происшествия
Взрыв в центре Бишкека попал на видео
В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Авто
АвтоВАЗ модернизировал конвейер по сборке Lada Granta
Picsnews.net вчера в 09:53
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
РИА Новости 05:50
Армия и оружие
Российские подлодки получат укрытия, защищающие от ядерного удара
Лев Федосеев / ТАСС Российские подводные лодки получат укрытия, которые способны защитить не только от обычных бомб и ракет, но и от ядерного удара.
РЕН ТВ 06 ноября в 17:25
Транспорт
Более 1,5 тыс. билетов на поезда в Крым продали в первые часы
«Более 1,5 тыс. билетов проданы за пять часов на пассажирские поезда c материковой России на Крымский полуостров и обратно», — говорится в сообщении.
Известия 06:51
Политика
ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма
В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Политика
Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Газета.Ru 07:10
Происшествия
В Москве мужчина расплатился за iPhone 11 билетами «банка приколов»
В Москве мужчина купил iPhone 11 и расплатился за него билетами «банка приколов».
Известия 04:15
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, медики предупреждают, что некоторым людям хурма категорически противопоказана.
Новости Рязани вчера в 04:15
Космос
Солнце еще поживет, но все равно умрет: космические тайны сдаются ученым
Радио Sputnik 04 ноября в 19:00
Политика
Лавров заявил, что Россия не намерена отказываться от ядерного оружия
Россия считает, что ликвидация ядерного оружия возможна лишь в контексте всеобщего и полного разоружения, и потому не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия.
ТАСС 04:33
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Шоу-бизнес
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Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва вчера в 15:53
Экономика
Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на $8,5 трлн после пяти лет неуклонного роста.
ТАСС 02:44
Кино
Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию
Предпремьерный показ сериала-катастрофы «Эпидемия», снятого по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», состоялся на этой неделе в Москве.
Петрозаводск говорит 06:24
Здоровье
Севастопольские онкологи начнут использовать лучевую терапию
До конца года севастопольские онкологи запустят в работу современный линейный ускоритель заряженных частиц, который позволяет проводить лучевую терапию с высокой точностью.
РИА Новости Крым вчера в 11:16
Общество
Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Первые симптомы рака печени назвали врачи
Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Политика
Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
Шоу-бизнес
Савичева рассказала о расставании с мужем
Экс-подопечная Макса Фадеева Юлия Савичева раскрыла причину временного расставания со своим супругом Александром Аршиновым.
URA.Ru 03:22
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер
Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
Bookmaker-ratings.ru 07:38
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксисты забили пассажира насмерть
В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смерти 37-летнего мужчины в Советском районе.
Российская газета 03:05