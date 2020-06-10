Политика

RT на русскомRT на русскомПесков оценил слова Патрушева о деструктивной деятельности США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле разделяют мнение секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что деструктивную деятельность в России координируют Госдепартамент США и ведущие американские неправительственные организации.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Кукловодство к действию. Николай Патрушев – о методах «цветных революций»

Массовые уличные выступления в США многих в мире не оставили равнодушными. Особенно в тех странах, где сами американцы недавно подогревали протест.
Аргументы и Факты00:00

Подробнее о событии

В Кремле оценили мнение Патрушева о деструктивной деятельности США в РФ

Москва 2406:30

Песков оценил слова Патрушева о деструктивной деятельности США

RT на русском07:03

Патрушев обвинил Запад в намерении дестабилизировать Россию

Национальная служба новостей01:01

Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности Запада в РФ

REGNUM03:49

Патрушев уличил госдеп США в деструктивной деятельности против России

Народные новости02:36

В Кремле согласны с мнением Патрушева о деструктивной деятельности США в России

Газета.Ru05:48

Патрушев рассказал об американских координаторах деструктивной деятельности в РФ

ФАН01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
696
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
317
Общество

МЧС предупреждает о дождях и грозах в Челябинской области

Днем 11 июня ожидаются дожди, град, грозы с порывами ветра 15-20 метров в секунду, сообщает пресс-служба ведомства.
Коммерсантъ Челябинск 08:56
Общество

В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро

Протестующие в городе Ричмонд, штат Виргиния, снесли памятник Христофору Колумбу и бросили его в озеро, сообщает местный телеканал WRIC.
РИА Новости 03:19
7
Наука

Обнаружили предшественника Великой китайской стены

Великая Китайская стена начала возводиться в 3 столетии до нашей эры.
ToDay News Ufa вчера в 07:41
26
Энергетика

Запасы нефти в США достигли исторического рекорда

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 5,7 млн баррелей — до рекордных 538,065 млн баррелей.
RT на русском 11:08
4
Политика

Россия назвала условие открытия границы с Белоруссией

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 09:23
14
Происшествия

На Ефремова надели браслет удаленного слежения

Газета.Ru 12:57
712
Происшествия

Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего в ДТП

Lenta.ru 13:00
8
Политика

Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
2K
Футбол

Аленичев ответил на слова экс-директора «Енисея» о «любви прибухнуть»

Бывший главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на слова экс-спортивного директора клуба Дениса Петровского о пристрастии к алкоголю.
РИА Новости 09:37
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

Президент Украины Владимир Зеленский не приглашен в Москву на парад 24 июня, так как Украина де-факто не является участницей СНГ, и она не заявляла о желании разделить радость праздника Победы.
ТАСС 05:57
1,9K
Общество

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко.
Газета.Ru 13:21
438
Происшествия

Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым

Об инциденте с актёром Михаилом Ефремовым в одном из столичных заведений вспомнила возлюбленная защитника клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва Елизавета Федотова.
News.ru 05:12
7
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ планировали похитить дочь экс-командира ПВО Цемаха

Подорвавшиеся на взрывном устройстве в подконтрольной Киеву Авдеевке украинские силовики планировали похитить дочь экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщил в среду журналистам представитель Народной милиции ДНР Дмитрий Астрахань.
РИА Новости 08:32
1
Здоровье

Главврач Боткина рассказал, чем лечат коронавирус в Петербурге

«Все препараты, которые требуются для лечения коронавируса, есть», — заявил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
Мойка78 11:35
11
Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

РБК 13:35
2
Происшествия

Автомобиль протаранил группу людей в Мюнхене

Как сообщает ТАСС, в настоящее время немецкая полиция ведет розыск автомобиля, который протаранил группу людей.
Российская газета 12:51
1
Общество

Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22
16
Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
1,7K
Общество

Свердловский губернатор ответил на вопрос о «неверной» коронавирусной статистике

В соцсети губернатору задали вопрос о неверности статистики.
ТагилСити.ру 12:44
3
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
1,3K
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
390
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
31
Экономика

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция в России 2–8 июня составила 0%, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 2,4%.
Коммерсантъ 13:12
2
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета 02:49
18
Общество

Низкая смертность среди заразившихся COVID-19 в России смутила представителя ВОЗ

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил в среду, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России, исходя из количества населения страны.
Интерфакс 13:16
Технологии

«ВКонтакте» запустила расшифровку голосовых сообщений

«ВКонтакте» начала тестировать функцию распознавания голосовых сообщений в марте.
Афиша Daily вчера в 07:33
74
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
5
Шоу-бизнес

Тактаров высказался об устроенном Ефремовым смертельном ДТП

Бывший боец смешанного стиля (MMA) и актер Олег Тактаров в Instagram высказался об устроенном актером Михаилом Ефремовым смертельном ДТП.
Lenta.ru 13:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Платонович Патрушев
Российский политик
Российский государственный деятель. Директор ФСБ России, Секретарь Совета безопасности Российской Федерации с 12 мая 2008 года. Генерал армии. Герой Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное