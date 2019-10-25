Политика

Газета.RuГазета.RuПесков оценил слова о долге Трампа перед Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

Песков: СМИ в США теряют чувство реальности из-за приближения выборов

РИА Новости07:23

Песков: американские СМИ теряют чувство реальности с приближением выборов президента

ТАСС07:44

Песков обвинил американские СМИ в утрате чувства реальности

Интерфакс07:45

Песков нашел у американских СМИ потерю связи с реальностью

Московский Комсомолец07:38

Песков прокомментировал заявление, что «Трамп в долгу у Путина»

РЕН ТВ07:54

Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным

Газета.Ru07:56

Песков рассказал о потере чувства реальности американскими СМИ

Вести.Ru08:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:46, Ашберн
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Происшествия

По факту расстрела солдат в Забайкалье возбуждено уголовное дело

Петербургский дневник 10:09
Армия и оружие

В Сирию прибыли 300 российских военных полицейских

Lenta.ru вчера в 23:40
Политика

Зеленский решил урезать содержание чиновников

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился сократить на 10% расходы на содержание чиновников в 2020 году.
Вести.Ru 10:15
Политика

В Кремле пока не думают о преемнике Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не думают о преемнике президента России Владимира Путина, поскольку до выборов еще далеко.
Газета.Ru вчера в 05:41
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций дочки «Газпрома»

В декабре 2017-го и феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам двух госкомпаний в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую сторону выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов.
РИА Новости 09:37
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня 01:20
Армия и оружие

В бундестаге призвали вывести войска США из Германии

Депутаты Левой партии Германии выступили с обращением в адрес немецкого правительства, призвав вывести американские войска из страны, поскольку их присутствие усиливает напряженность в отношениях с Россией.
Взгляд.ру 03:05
Общество

Абоненты «Мотива» сообщили о глобальном сбое в работе оператора

Последний глобальный сбой в работе оператора мыл в марте.
66.ru 09:38
Общество

Дания одобрила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес

Бородина опровергла наличие тайной сестры

Девушка обвинила ведущую в равнодушии На днях по Сети стало распространяться видео, где молодая блогер Елизавета Фролова объявила себя сестрой звезды "Дома − 2" Ксении Бородиной.
WomanHit.ru вчера в 12:25
Общество

Бутину освободили из американской тюрьмы

Россиянку Марию Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США, сообщает NBC.
РБК 10:20
Происшествия

В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков

Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

РФ установила на Новой Земле радар для обнаружения гиперзвуковых целей

РЕН ТВ вчера в 08:21
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Экономика

Минэнерго Казахстана согласовало с Белоруссией поставки нефти

Условия соглашения по поставкам в Белоруссию нефти и нефтепродуктов урегулировало с белорусской стороной министерство энергетики Казахстана.
REGNUM 01:43
Экономика

Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов.
Коммерсантъ вчера в 19:40
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Космос

На Сатурне обнаружили новый тип штормов

В новом исследовании ученые сумели описать новый тип штормов на Сатурне — промежуточный между двумя ранее известными.
Популярная механика вчера в 07:21
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа

Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Газета.Ru 02:55
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне с онкологией

Анастасию Заворотнюк особенно поддерживают россияне, у которых медики диагностировали онкологию.
Актуальные Новости 00:27
Технологии

В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»

iXBT.com 05:53
Общество

Суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также к американскому еженедельнику The Nation.
РБК 09:39
Общество

Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию в Москве

Украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный своими скандальными выступлениями в российских ток-шоу, попал в реанимацию в Москве.
Pravda.Ru 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное