Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ США о том, что американский лидер Дональд Трамп в долгу у президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков оценил слова о долге Трампа перед Путиным

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