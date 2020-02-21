Армия и оружие

Парламентская газетаПарламентская газетаПесков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе

В начале февраля ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Террористы усилили свои атаки, в результате которых погибли военные специалисты из России и Турции.
Читать в источнике
Комментировать156
с чего всё началось

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

РБК05:24

Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

Коммерсантъ06:46

Песков предпочел не говорить о «худших сценариях» развития событий в Идлибе

ТАСС05:50

Как в России оценивают обстановку в сирийском Идлибе

RT на русском11:03

Кремль оценил угрозу военного столкновения России и Турции в Идлибе

Lenta.ru05:23

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

ФАН05:21

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

РИА Новости05:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:35, Ашберн
Кино

Иранский фильм покажут на Международном кинофестивале в Берлине

Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши будет показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале, который стартует 20 февраля.
REGNUM вчера в 00:53
Общество

Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США

Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
RT на русском 07:22
Космос

Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
ToDay News Ufa вчера в 04:57
Политика

США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России

Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
РЕН ТВ 10:49
Экономика

Сколько зарабатывают российские деятели культуры

Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц, выяснила "Газета.Ru", изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.
Газета.Ru 11:10
Культура

В Москве скончался актер Николай Тонский

РЕН ТВ 04:29
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Общество

Валерия планирует зарегистрировать партию «Сильные женщины»

Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
РИА Новости 10:04
Происшествия

Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
РИА Новости вчера в 01:39
Музыка

Александр Панайотов высказался о своем участии на «Евровидении»

Sibnet Новости 01:16
Кино

Создатели сериала «Мандалорец» показали современные методы съемки

Телепрограмма 09:37
Общество

В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой

Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
RT на русском 02:59
Футбол

Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»

На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Тульская служба новостей вчера в 09:20
Экономика

Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры

При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.
Известия 01:00
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Энергетика

Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ

Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.
Профиль 06:41
Автоспорт

Бинотто: Ferrari медленнее Red Bull и Mercedes

Motorsport.com Россия 09:39
Технологии

Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию

Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Rambler News Service вчера в 08:56
Армия и оружие

ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии

Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Rambler News Service вчера в 09:43
Политика

Адвокат прокомментировал решение суда по делу ЮКОСа

Представитель России в судебной инстанции в рамках дела российской нефтяной компании Андрей Кондаков обратил внимание на то, что решение Апелляционного суда противоречит принятому еще в 2011 году решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Известия 18 февраля в 12:56
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Общество

Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников

URA.Ru вчера в 14:31
Общество

Экскурсии в Турции станут дороже на треть

В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Уфа1.ру 09:32
Политика

Способ проведения «выборов» в Крыму предложили в партии Зеленского

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о желании провести выборы на всей территории страны, включая самопровозглашённые республики Донбасса и Крым.
Мой Брянск вчера в 23:51
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
РИА Новости вчера в 20:39
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Коммерсантъ 05:14
Общество

Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы

Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:28
Футбол

Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»

Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
РИА Новости 05:43
Политика

Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов

Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Вести.Ru 08:06
Происшествия

СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае

В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.
РБК 09:43
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное