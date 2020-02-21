Армия и оружие
Парламентская газетаПесков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе
В начале февраля ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Террористы усилили свои атаки, в результате которых погибли военные специалисты из России и Турции.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.РИА Новости05:19
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Кино
Иранский фильм покажут на Международном кинофестивале в Берлине
Иранский фильм «Yalda» режиссера Масуда Бахши будет показан на 70-м Берлинском международном кинофестивале, который стартует 20 февраля.
Общество
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Космос
Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света
Астрономы уверены в том, что звезде осталось не больше 10 тысяч лет.
Политика
США отказали в визе для работы в ООН еще одному дипломату из России
Александр Казаков / Известия Американские власти не выдали визу для участия в работе ООН еще одному российскому дипломату.
Экономика
Сколько зарабатывают российские деятели культуры
Работники российских учреждений культуры получают от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей в месяц, выяснила "Газета.Ru", изучив данные Министерства культуры и официального сайта для размещения информации о государственных учреждениях.
Культура
В Москве скончался актер Николай Тонский
Общество
Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах
Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
Общество
Валерия планирует зарегистрировать партию «Сильные женщины»
Певица Валерия планирует осенью зарегистрировать партию "Сильные женщины" и в дальнейшем баллотироваться в Госдуму, сообщил РИА Новости ее продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Музыка
Александр Панайотов высказался о своем участии на «Евровидении»
Кино
Создатели сериала «Мандалорец» показали современные методы съемки
Общество
В Брянске сняли с поезда гражданку Китая с высокой температурой
Гражданка Китая с украинского поезда госпитализирована в Брянске с высокой температурой, вагон отцеплен и направлен в санитарный тупик, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.
Футбол
Экс-представители тульского «Арсенала» сыграют на «Кубке Легенд»
На "Кубке Легенд" сыграют бывшие тренеры и игроки "канониров".
Экономика
Названы регионы с самыми большими тратами на аренду квартиры
При ставке 23 тыс. рублей и средней оплате труда 106 495 рублей у арендаторов в кошельке останется 83 935 рублей.
Происшествия
В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус
Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую для Минска цену на российский газ
Александр Лукашенко заявил, что при сегодняшних условиях на мировом рынке энергоносителей справедливой ценой на российский газ для Минска будет $90 за тысячу кубометров.
Автоспорт
Бинотто: Ferrari медленнее Red Bull и Mercedes
Технологии
Apple может разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Apple может разрешить использовать приложения сторонних разработчиков на iPhone и iPad в качестве программ по умолчанию, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Армия и оружие
ВКС России атаковали позиции протурецких боевиков в Сирии
Самолеты СУ-24 ВКС России атаковали боевиков, которые при помощи Турции смогли прорвать оборону армии Сирии в направлении Кминас – Найраб в сирийском Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Политика
Адвокат прокомментировал решение суда по делу ЮКОСа
Представитель России в судебной инстанции в рамках дела российской нефтяной компании Андрей Кондаков обратил внимание на то, что решение Апелляционного суда противоречит принятому еще в 2011 году решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Происшествия
У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус
Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Общество
Российских родителей предупредили о смертельной игре школьников
Общество
Экскурсии в Турции станут дороже на треть
В марте цены на экскурсии в Турции вырастут на треть. Об этом сообщает портал Profi.Travel.
Политика
Способ проведения «выборов» в Крыму предложили в партии Зеленского
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о желании провести выборы на всей территории страны, включая самопровозглашённые республики Донбасса и Крым.
Транспорт
Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии
Ранее в РЖД сообщали, что их железнодорожная снегоуборочная техника приступила к расчистке путей от снега в Финляндии.
Общество
«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты
Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл» изучил транспортные расходы на командировки 22 федеральных министерств за 2018 год.
Общество
Суд США приговорил россиянку к 2,5 годам тюрьмы
Федеральный суд Александрии (американский штат Вирджиния) приговорил россиянку Миру Тэраду к 2,5 годам тюрьмы за отмывание средств по делу о контрабанде наркотиков, передает ТАСС.
Футбол
Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.
Политика
Гражданам четырех стран могут упростить получение российских паспортов
Получить российские паспорта станет проще жителям Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана, если Дума примет правительственный законопроект по упрощению для них процедуры получения гражданства.
Происшествия
СМИ сообщили о случае повторного заражения коронавирусом в Китае
В китайском городе Чэнду (провинция Сычуань) зафиксировали случай повторного заражения коронавирусом COVID-2019 у выздоровевшего пациента, сообщают The Beijing News и Yicai.