Армия и оружие

Парламентская газетаПарламентская газетаПесков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе

В начале февраля ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Террористы усилили свои атаки, в результате которых погибли военные специалисты из России и Турции.
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Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости05:19

Подробнее о событии

Как в России оценивают обстановку в сирийском Идлибе

RT на русском11:03

Кремль оценил угрозу военного столкновения России и Турции в Идлибе

Lenta.ru05:23

Песков предпочел не говорить о «худших сценариях» развития событий в Идлибе

ТАСС05:50

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

РБК05:24

Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

Коммерсантъ06:46

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

ФАН05:21

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

РИА Новости05:19
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Происшествия

Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 12:56
Биатлон

Биатлонист Гараничев вошел в состав сборной РФ на эстафету ЧМ

В четверг глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что в эстафете выступят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Карим Халили, ранее не принимавший участие в гонка на ЧМ.
МК-Спорт 10:50
Общество

Глава Минздрава Украины не стала жить с эвакуированными из Уханя

ТАСС Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая, обещавшая прожить две недели карантина с эвакуированными из Китая украинцами, покинула санаторий в Новых Санжарах через сутки.
РЕН ТВ 12:58
Происшествия

Отец опроверг просьбы Шамсутдинова к сослуживцам избивать его

Срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части 54160 в поселке Горном расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября 2019-го, после чего сдался.
РБК вчера в 11:44
Политика

Эрдоган назвал Путину условие для мира в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным назвал условие для мира в Сирии, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11:40
Общество

Путин ответил на вопрос, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц

Ведомости 19 февраля в 07:18
Спорт

Представления по кандидатам в правление ВФЛА принимаются до 28 февраля

Сроки подачи представлений по выдвижению кандидатов в органы управления ВФЛА со стороны региональных спортивных федераций-членов ВФЛА распространяются на период вплоть до начала внеочередной выборной конференции федерации, которая пройдет 28 февраля, сообщается в релизе организации.
РИА Новости 08:54
Гаджеты

По словам компании Kioxia, она первой начинает поставку твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0

Компания Kioxia объявила о начале поставок твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0, предназначенных для предприятия и центров обработки данных.
iXBT.com 11:24
Политика

Суд на Украине разрешил принудительно привести Порошенко на допрос

Суд на Украине по ходатайству Государственного бюро расследований разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос в качестве свидетеля 28 февраля, следует из фотокопии судебного решения, которая в пятницу опубликована на сайте канала "112.Украина".
РИА Новости 11:36
Авто

Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
Shraibikus News вчера в 18:39
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Известия 01:48
Шоу-бизнес

Елена Малышева навестила Дмитрия Диброва в Боткинской больнице

17 февраля Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве О состоянии журналиста время от времени рассказывает Полина Диброва, которая также заявила о том, что с ее мужем все хорошо.
Вокруг ТВ 10:46
Общество

В Совете Федерации предложили штрафовать дачников за борщевик

Сенаторы предлагают штрафовать россиян за борщевик на дачных участках – для физлиц за отсутствие мер по борьбе с сорняком штраф планируется от 2 до 3 тыс. рублей.
Газета.Ru 06:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери под Петербургом сбежал по дороге в суд

Невский районный суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 19 февраля в 11:09
Футбол

Защитник «Динамо» Калинин перешел на правах аренды в «Урал»

РИА Новости 09:12
Экономика

Лукашенко: позвонил Путин с неожиданным предложением по нефти

Российский президент Владимир Путин сделал неожиданное предложение по поставкам нефти белорусскому президенту Александру Лукашенко.
REGNUM 03:31
Шоу-бизнес

Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
ФАН 12:27
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv 04:34
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

АТВмедиа вчера в 01:00
Политика

Турчинов объяснил, почему Украина не объявила войну России

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объяснил, почему киевские власти не вводят военное положение и не объявляют войну России.
РИА Новости 06:19
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия

В Сочи отстранили от работы учителя, ударившего школьника

Газета.Ru 09:31
Шоу-бизнес

Алсу покупала голоса для победы своей дочери в шоу «Голос»

Артистка в шоу «Осторожно, Собчак!» призналась, что купила голоса, благодаря которым ее дочь Микелла была объявлена победительницей конкурса.
NewInform 19 февраля в 11:22
Футбол

«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве

"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Sport.ru 11:59
Транспорт

Российский поезд для расчистки снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Здоровье

Названы рекомендации по снижению риска развития рака печени

Еще одной ключевой рекомендацией является обеспечение нормальной физической активности.
Planet Today вчера в 13:12
Шоу-бизнес

Сын Яковлевой показал, как выглядит без татуировок на лице

Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных показал подписчикам в Instagram фотографии, на котором он запечатлен без татуировок на лице.
ФАН 11:32
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина с поста президента

Центр политической конъюнктуры Алексея Чеснакова опубликовал в пятницу доклад "Уйти нельзя остаться", в котором называются опасения и страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста главы государства.
Газета.Ru 02:49
Армия и оружие

США не намерены размещать новые ядерные ракеты малой мощности в Европе

США не планируют размещать в Европе новые ракеты с ядерными зарядами малой мощности, заявил журналистам представитель Пентагона.
РИА Новости 12:51
Футбол

Холанд признан игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в футбольной Лиге чемпионов, сообщается на официальной странице турнира в Twitter.
РИА Новости 06:51
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