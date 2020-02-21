Армия и оружие

Парламентская газетаПарламентская газетаПесков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе

В начале февраля ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Террористы усилили свои атаки, в результате которых погибли военные специалисты из России и Турции.
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Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.
РИА Новости05:19

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Кремль: не хотелось бы говорить о худших сценариях в Идлибе

Коммерсантъ06:46

Кремль оценил угрозу военного столкновения России и Турции в Идлибе

Lenta.ru05:23

В Кремле назвали очень тревожной ситуацию в Идлибе

RT на русском05:34

Кремль предложил не говорить про «худшие сценарии» в Идлибе

РБК05:24

Песков предпочел не говорить о «худших сценариях» развития событий в Идлибе

ТАСС05:50

В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Идлибе

ФАН05:21

Песков оценил возможность столкновений России и Турции в Идлибе

РИА Новости05:19
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Биатлон

Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону

Газета.Ru вчера в 11:56
Армия и оружие

Турция начала наступление в Идлибе

Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Газета.Ru вчера в 08:29
Армия и оружие

Небензя в Совбезе ООН дал Западу рекомендации о поведении в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что западные страны часто дают Москве рекомендации по сирийскому вопросу.
Московский Комсомолец 19 февраля в 13:15
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Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
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Общество

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К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
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В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
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Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
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