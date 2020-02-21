Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.

с чего всё началось

В начале февраля ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Террористы усилили свои атаки, в результате которых погибли военные специалисты из России и Турции.

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