Армия и оружие
Парламентская газетаПесков оценил угрозу столкновения России и Турции в Идлибе
В начале февраля ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим тишины. Террористы усилили свои атаки, в результате которых погибли военные специалисты из России и Турции.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков прокомментировал мнение ряда экспертов об угрозе столкновений РФ и Турции в Идлибе: "Не хотелось бы говорить о худших сценариях", но террористические группировки должны быть нейтрализованы.РИА Новости05:19
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Биатлон
Определен состав женской сборной России на эстафету на ЧМ по биатлону
Армия и оружие
Турция начала наступление в Идлибе
Вооруженная сирийская оппозиция, поддерживающая Турцию, перешла в наступление на сирийскую армию в юго-восточных районах провинции Идлиб, передает телеканал Al Jazeera.
Армия и оружие
Небензя в Совбезе ООН дал Западу рекомендации о поведении в Сирии
Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза заявил, что западные страны часто дают Москве рекомендации по сирийскому вопросу.
Политика
Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой
Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Футбол
Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»
Футболисты украинского «Шахтера» в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы переиграли португальскую «Бенфику».
Общество
Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»
Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
Происшествия
Посадку горящего самолета в США сняли на видео
В сети опубликовали видеозапись с инцидентом, который произошел в международном аэропорту Дейтон-Бич в штате Флорида: там приземлился горящий самолет.
Энергетика
Лукашенко назвал справедливую цену на российский газ для Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает справедливой ценой на российский газ для Минска 90 долларов за тысячу кубических метров.
Игры
На Tokyo Game Show 2020 покажут PlayStation 5 и Xbox Series X
Организаторы Tokyo Game Show 2020 объявили, что на выставке покажут консоли следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом сообщил портал Twinfinite.
Происшествия
Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко
Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".
Общество
Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак
Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Общество
Искусственный интеллект с 2021 года начнут изучать в школах России
К 2021 году изучение искусственного интеллекта (ИИ) будет включено в школьную программу России, сообщается в проекте дорожной карты развития ИИ, разработанной Сбербанком и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поскользнулась на своем платье и упала
Волочкова во время замысловатого балетного па не рассчитала, что её наряд слишком длинный и поскользнулась на нём.
Политика
Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон.
Футбол
У футболиста «Рубина» Тарасова диагностирован закрытый перелом
Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» сообщает, что у полузащитника команды Дмитрия Тарасова диагностирован закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости.
Спорт
Сломанная палка не помешала Большунову победить
Кино
Вышел трейлер сериала «Магомаев»
Общество
Российский певец Оскар объявил себя трансгендерной женщиной
Оскар прославился в начале 2000-х годов. Его популярные хиты — «Между мной и тобой», «Мажь вазелином» и «Бег по острию ножа».
Политика
Кремль объяснил слова Путина о «растаскивании» России и Украины
"Путин имел в виду круг стран, которые последовательно добиваются того, чтобы отношения между Россией и Украиной поддерживались в нынешнем плачевном состоянии", - сказал представитель Кремля, отметив, что предпочел бы не называть "эти страны конкретно", передает "Газета.ru".
Общество
Глава Минздрава Украины не пробыла с эвакуированными из Уханя даже суток
«Госпожа министр выехала», — сообщил директор, уточнив, что Скалецкая пробыла в медучреждении до двух часов ночи, общалась с персоналом и высказывала намерения вернуться в санаторий, чтобы пообщаться с эвакуированными из Уханя гражданами и «пройти процедуру обсервации».
Авто
Россияне назвали автомобили своей мечты
Каждый пятый опрошенный (20%) в своих мечтах видит японскую Toyota. Самыми желанными моделями стали Land Cruiser 200 и Prado.
Культура
В Москве умер актер Николай Тонский
В Москве обнаружено тело российского актера театра и кино Николая Тонского.
Футбол
Новичок «Барселоны» Брэйтуэйт не смог исполнить финты на презентации
Армия и оружие
Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе
В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Происшествия
Геращенко: ситуация в поселке Новые Санжары стабилизировалась
Ранее на подступах к поселку местные жители выступили с протестами против размещения в местном санатории эвакуированных из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев.
Экономика
Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
Происшествия
Коронавирус: в Екатеринбурге принудительно госпитализирована девочка
В Екатеринбурге принудительно госпитализирована четырёхлетняя девочка.
Происшествия
Переводчицу из России задержали в Испании по запросу США
Российскую переводчицу Олесю Красилову задержали в Испании по запросу США.
Политика
Куратор ФСБ покидает Генпрокуратуру
Ведомство покидает Леонид Коржинек, курировавший в Генпрокуратуре суды и следствие ФСБ.
Общество
Основательница Wildberries стала богатейшей женщиной России
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала самой богатой женщиной в России. Ее состояние оценивается в $1,4 млрд.