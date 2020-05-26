Коронавирус
Комсомольская правдаПесков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Песков назвал очевидным влияние пандемии на повседневной жизни, условиях работы и уровне доходов, а также «на общем уровне комфорта или дискомфорта», и какие-то последствия неизбежны, однако «нужно четко понимать: какие бы трудности ни были, они всё равно приходящи и уходящи».
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Общество
Россияне назвали необходимую сумму «страховки от кризиса»
Россияне оценили размер необходимых им сбережений на случай возникновения финансовых трудностей.
Известия вчера в 19:36
Общество
Россияне смогут использовать мобильное приложение вместо паспорта
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России предложило провести в стране эксперимент, в рамках которого вместо паспорта возможно использовать мобильное приложение.
Lenta.ru вчера в 12:26
Игры
Главного героя Assassin’s Creed Valhalla назвали женским именем по «конкретной причине»
Один из пользователей из Скандинавии спросил разработчиков, почему они назвали главного героя женским именем Эйвор, несмотря на то что персонаж в игре может быть как мужчиной, так и женщиной.
CyberSport.ru 01:52
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Общество
В России пробные ЕГЭ состоятся без участия школьников
Глава ведомства объяснил, что пробные экзамены нужно для того, чтобы наладить всю систему тестирования, чтобы уже основной госэказмен прошел без сбоев, и выпускники чувствовали себя безопасно в учебных классах.
Inc-news.ru 06:24
Футбол
«Ротор» и «Сочи» интересуются Джано Ананидзе
Отмечается, что 27-летний Ананидзе заинтересовал сразу два клуба РПЛ – «Ротор» и «Сочи».
Metaratings 11:26
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Общество
В ЛДПР предложили снизить возраст начисления надбавки к пенсии
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии раньше - не с 80 лет, как сейчас, а с 75-ти.
Российская газета вчера в 02:43
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Футбол
«Торпедо» объявило имя нового президента клуба
Владелец московского "Торпедо" Роман Авдеев заявил, что бывший исполнительный директор пермского "Амкара" Денис Маслов будет назначен на должность президента клуба.
Газета.Ru 04:48
Происшествия
На Кубани прокуратура проверит полицейских, бросивших на улице детей
Краснодар, 26 мая 2020, 18:30 — REGNUM Прокуратура начала проверку законности действий сотрудников полиции Краснодарского края, которые забрали в отдел за нарушение карантина мужчину, гулявшего с детьми, при этом двое детей остались одни на улице.
REGNUM 11:30
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
Москва, 26 мая 2020, 12:05 — REGNUM Россия полностью прекратила поставки газа по трубопроводу «Ямал — Европа» через Белоруссию и Польшу.
REGNUM 05:05
Происшествия
Житель Тамбовской области убил 101-летнего ветерана войны
Житель села Тулиновка Тамбовской области задержан по подозрению в убийстве 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
ТАСС 12:23
Политика
МИД ответил на претензии США по Договору по открытому небу
Министерство иностранных дел РФ ответило на вопросы, которые возникли после выхода Соединенных Штатов Америки из Договора по открытому небу (ДОН).
Вечерняя Москва 12:49
Культура
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия вчера в 15:23
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили вчера в 00:02
Экономика
Российские долларовые миллиардеры приобрели $62 млрд за время пандемии
Совокупное состояние российских долларовых миллиардеров увеличилось на $62 млрд за время пандемии, пишет Forbes.
Газета.Ru 10:19
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Игры
Shantae и Destroy All Humans стали хедлайнерами Xbox Live Gold в июне
Microsoft анонсировала июньскую подбору бесплатных игр для Xbox Live Gold, куда не вошла ни одна крупная игра, но вот заметных небольших проектов набралось сразу несколько штук.
Игромания.ру 11:18
Общество
Водителям разрешили оформлять ОСАГО без техосмотра
Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому с 1 марта по 30 сентября 2020 года владельцам транспортных средств временно разрешено приобретать полис ОСАГО без прохождения технического осмотра.
Tverigrad.ru 11:32
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать зарубежные поездки
Глава правительства Михаил Мишустин посоветовал россиянам пока не планировать поездки на отдых за рубеж.
Вести.Ru вчера в 07:03
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
В лабораторных условиях была установлена возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что эти животные могут передать болезнь человеку и участвовать в распространении COVID-19.
РИА Новости 12:01
Кино
Сценарист «Джона Уика» работает над экранизацией двух видеоигр
Сценарист серии фильмов "Джон Уик" Дерек Колстад работает над экранизацией двух видеоигр.
Piter.tv 02:48
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13