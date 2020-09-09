Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ
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Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики. Об этом 9 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В источнике
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В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Мировая экономическая конъюнктура нестабильна, есть волатильность, и она не может не оказывать влияния на Россию, но макроэкономическая ситуация в стране стабильна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:13
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